李珠珢離開LG雙子　留台應援「台灣有什麼魔力？」PTT揭原因

▲李珠珢今年全力在台灣應援。（圖／翻攝自Instagram／0724.32）



記者施怡妏／綜合報導

LG雙子在3月21日發布新球季啦啦隊陣容，李珠珢未列入其中，此外，富邦總經理陳昭如證實，李珠珢將在2026年球季全力留在台灣應援。消息一出，隨即引發球迷熱論，她今年是否將把重心完全轉往台灣，「來台灣被當女神對待」、「在台灣根本賺翻也不用當小妹，已經是明星級」。

台灣的魔力在哪裡？



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李珠珢21日在IG用韓文發文，向LG雙子與球迷告別，能在2025年與球隊並肩走過一季，並與大家一同迎接奪冠時刻，是十分珍貴且幸福的回憶，也等同證實她已結束在LG雙子的應援工作。針對外界關心的後續安排，富邦悍將總經理陳昭如證實，李珠珢將在2026年球季全力留在台灣應援，消息一出。

▲李珠珢。（圖／記者李毓康攝）



就有網友在PTT發文 ，「李珠珢徹底離開韓職~台灣到底有什麼魔力？」以後不需要兩邊跑，可以專心待在台灣應援，相當期待李珠珢新球季的表現，同時也很好奇，「台灣究竟有什麼魔力呢？讓珠珠公主放棄韓國而選擇台灣呢？」

貼文曝光，網友紛紛指出，「當然選薪資高的啊」、「看人說韓國啦啦隊的地位=跑龍套的」、「寧為雞首，不為牛後」、「錢實在太多，一個啦啦隊可以賺到跟明星棒球員一樣，在韓國無法想像」、「年收幾千萬對比在韓國當小丑」、「在韓國是卑微學妹，來台灣變成偶像，待遇也差幾十倍，幹嘛浪費時間在韓國」、「到台灣變BTS等級巨星」、「韓國只能當舉牌小妹，台灣是被所有人當公主在捧，你要選哪個」。