北市重陽禮金出包！超過5000筆竟提前到1月發　社會局致歉

▲台北市議員林亮君。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市社會局傳出今年重陽敬老禮金提前誤發事件。台北市議員林亮君指出，原本該在9月發放的重陽敬老金，竟因發放作業系統異常，選擇匯款方式的長者提早8個月、在1月時發放，但以悠遊卡靠卡或領取現金的長輩，卻仍要等到9月才能領到。對此，社會局回應，因發放平台系統異常導致提前匯款約5000餘筆禮金，目前已依契約規定向承辦廠商要求損害賠償，也向此次受影響長者致歉。

林亮君直言，蔣萬安市府行政螺絲掉滿地，暴露市府內部控管機制完全失靈。她指出，選擇以匯款方式提領重陽禮金的民眾提早入帳，但對於選擇悠遊卡靠卡或領取現金的長輩，卻仍要等到9月才能領到。

其次，差額補發作業導致社會局同仁業務暴增。林亮君說，因為社會局提早誤發，導致9月以前從84歲跨入85歲的長輩，社會局基層同仁還得面臨補發差額的行政成本。這種因為失誤而衍生出的額外業務量，加重基層公務員負擔。

「社會局現在把問題推給系統異常，根本是在推卸責任。」林亮君指出，每年重陽禮金的發放，金額龐大、作業繁複，社會局應有一套基本的作業程序及檢核流程，怎麼會通通都推給廠商？

林亮君表示，市府應檢討內部作業流程，並釐清相關人員疏失，並針對所有因為這個低級失誤，導致基層公務員工作量暴增而衍生的加班，市府必須依法給予足額的加班費或補休，市長蔣萬安更應對此向台北市的長輩致歉。

社會局說明，依「台北市重陽敬老禮金發放自治條例」規定，禮金發放方式包括金融機構匯款、敬老卡靠卡領取及定點發放等多元管道，並於每年重陽節前完成發放。禮金金額依資格分為1500元、3000元及1萬元三種級距，114年受惠長者約57萬餘人。

社會局說明，此次因發放平台系統功能異常，導致115年1月14日提前將約5000餘筆禮金匯入已登記匯款帳戶的長者。針對此一作業疏失，已依契約規定向承辦廠商嚴正要求負擔相關損害賠償責任。

社會局說，已自3月23日起，陸續寄發通知函至已收到款項的長者戶籍地址，說明該筆款項即為115年重陽敬老禮金，並提供查證管道，協助民眾確認訊息真偽；同時亦請第一線民政人員主動協助說明，同時設置專線，民眾如有疑問，可撥1999轉接「重陽禮金提前發放專線」，或至社會局官網查詢。

社會局強調，對於此次事件造成部分長者困擾，社會局再次表達歉意，並強調未來將持續檢討與精進發放流程，以減少擾民、提升服務品質為首要目標。