　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

糖葫蘆吃到飽1699元挨批！業者曝1口味500元：吃3.398串不就回本了

▲糖葫蘆,夜市。（圖／記者曹悅華攝）

▲糖葫蘆。圖非當事店家販售的糖葫蘆。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

業者「糖伯伯」日前舉辦2場糖葫蘆吃到飽的活動，13歲以上，每人1699元。這個價位讓許多網友難以接受，事後「糖伯伯」就發文解釋，辦此活動的初衷是讓喜歡吃糖葫蘆的人可以吃爆，而且他們的糖葫蘆價格從50元到500元都有，如果選擇吃500元的口味，吃3.398串不就賺了嗎？

糖葫蘆吃到飽「每人1699元」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據業者公布的資訊，他們將在4月4日、5日舉辦糖葫蘆吃到飽活動，時間為90分鐘，每場上限12位。0至5歲免費，6至12歲每人999元，13歲以上每人1699元。口味包含草莓、番茄、蜜餞、砂糖橘、葡萄、藍莓等。

不過大票網友看到這個價位後，都紛紛直呼「好貴，怎麼覺得不吸引人」、「一根算你60元，怎麼可能吃30根，不如去吃Buffet」、「就算全部都是櫻桃糖葫蘆也是虧」、「1699我不如去吃自助餐吃到飽」、「再怎麼好吃，糖葫蘆這種東西也沒辦法一次吃很多支吧」。

在 Threads 查看

業者曝1口味500元！吃3.398串就回本

事後「糖伯伯」發文表示，網友們的意見成為他們的養分，很感謝大家，他們受教了。業者透露，舉辦糖葫蘆吃到飽的活動初衷，是要讓超喜歡吃糖葫蘆，且能吃、想吃很多的朋友可以肆無忌憚的吃爆，如果吃3、4串就飽了，請千萬不要參加，因為這樣會讓他們賺太多。

業者接著說，有位化身為精算師的網友說，若一串糖葫蘆60元，1699元的價格要吃29串才回本，但他們的糖葫蘆從一串50元的番茄蜜餞，到一串500元、全台首創的椪糖烏魚子蒜苗糖葫蘆都有，如果選擇500元的口味，吃3.398串不就回本了？剩下的時間就是開始大吃特吃想吃的口味，這不就賺了嗎？

業者最後也說，人生是一場體驗，他們不是專門在做吃到飽活動的店家，或許有很多考量不足的地方，但這都可以討論調整不是嗎？為了兩個數字罵成這樣，請問他們有做什麼傷害人的事情嗎？真的不需要這樣。最後業者也說，如果看了他們的說明之後，還是很想罵的話，那這次的吃到飽活動「全權交由您來負責」。

在 Threads 查看

不過文章曝光後，仍有網友直呼，「活動口味根本沒有提供烏魚子，被罵翻才說有烏魚子口味，笑死，吃到飽還怕人家吃」、「你乾脆做一個干貝鮑魚龍蝦糖葫蘆，定價1700元，說吃一根就回本好了」、「坐看一場血淋淋的公關危機」、「這回覆真的是提油救火」、「一串500是你的定價，你也可以喊一串5000，吃一串你們賠3串」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 4185 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普髮夾彎！收回轟伊朗「48小時最後通牒」內幕曝
直播爆料高虹安收柯文哲700萬！　李貞秀道歉
台股大怒神！　老手兵推2情境可抄底
知名瑜珈教室無預警歇業！負責人捲款失聯
快訊／高雄富邦漢神BOT工地「鋼筋從天而降」　2車慘遭砸
快訊／20多歲女後壁湖溺水　宣告不治
快訊／爆冷！民進黨新莊初選出爐　2美女新人出線
正副機長慘死　塔台人員悲認：我搞砸了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

個資被狂轉！四叉貓曝「無法撤告原因」　預計明年更換身分證字號

基隆推「長樂65專案」每人普發6500　明年3節領近2萬

國小童每5人就1人社交焦慮！拒學風險高近4倍、超過6成陷失眠

台北車站售票到一半「整排突關門打烊」　台鐵致歉：火警誤報

火車到站沒車廂？網笑喊「搭到敞篷的」　內行人曝真實用途

國中小教師幸福感僅50分　「59%想離職」3大主因曝光

拚翻桌率？小吃店疑裝「訊號遮蔽器」無法滑手機　業者致歉揭原因

李珠珢離開LG雙子　留台應援「台灣有什麼魔力？」PTT揭原因

糖葫蘆吃到飽1699元挨批！業者曝1口味500元：吃3.398串不就回本了

不是甲溝炎！腳趾頻化膿長肉芽...竟是「皮膚癌王」　截肢保命

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

最美抗癌女神王韡蒨離世　曾勵志PO光頭照「所有安排都是最好安排」　小心淋巴癌6警訊

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

新北無照猴騎改裝車載妹拒檢！台64蛇行狂飆　警拔槍喊趴下

舅為甥出氣！挖藥頭雙眼割爛臉　百果山「殺人坑」神祕傳說曝光　玄學師喊錯在曝屍：馬上有報應

個資被狂轉！四叉貓曝「無法撤告原因」　預計明年更換身分證字號

基隆推「長樂65專案」每人普發6500　明年3節領近2萬

國小童每5人就1人社交焦慮！拒學風險高近4倍、超過6成陷失眠

台北車站售票到一半「整排突關門打烊」　台鐵致歉：火警誤報

火車到站沒車廂？網笑喊「搭到敞篷的」　內行人曝真實用途

國中小教師幸福感僅50分　「59%想離職」3大主因曝光

拚翻桌率？小吃店疑裝「訊號遮蔽器」無法滑手機　業者致歉揭原因

李珠珢離開LG雙子　留台應援「台灣有什麼魔力？」PTT揭原因

糖葫蘆吃到飽1699元挨批！業者曝1口味500元：吃3.398串不就回本了

不是甲溝炎！腳趾頻化膿長肉芽...竟是「皮膚癌王」　截肢保命

林秉文棄保潛逃疑遭槍殺身亡　新北院：若確認將判公訴不受理

鄰居「回收物塞爆樓梯」淹沒出口　勸說被嗆：我有背景！律師教1招

裝潢全選白卻翻車？滿屋色差超崩潰　盤點設計師沒說的眉角

個資被狂轉！四叉貓曝「無法撤告原因」　預計明年更換身分證字號

換季狂感冒！醫激推「最強百菇湯」　多加2蔬菜抗發炎效果加倍

杜汶澤與孫盛希正面對決 阿龐壓力爆表狂喊退出

柯志恩首場政見會喊「13579」　自詡教育市長！0派系、0霸凌

電子業強人北醫捐贈大體　家屬：生命最後的華麗轉身

承載百年記憶！縱谷文化與景觀再生　安通驛站獲台灣景觀大獎

揭秘廢墟少年真實困境！丁寧《失樂園》吼出育幼院無奈　赴現場蹲點

蔡依林大玩當紅迷因　「你曾在雪山上救過一隻狐狸？」

生活熱門新聞

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

嗆「青鳥去曬太陽」炎上！闆娘淚崩4度鞠躬

明變天！　雨區擴大時間曝

他封住家中「真正漏洞」：蚊子消失三個月

第一名媛47歲當阿嬤！　給女兒「未婚生產」勇氣

快訊／虎航福岡遇宵禁滯留過夜　今10航班延誤「最長5小時」

路邊停車打雙黃燈錯了！專家曝「正確做法」

轎車撞40年老店　81歲老闆「肋骨斷3根」！無限期休業

外國妹來台「鼎泰豐這4道」　好吃到狂翻白眼

日賞櫻景點塞爆　他勸：大家放過它吧

快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

超商綠茶「喝3口整天沒食慾」用喝的瘦瘦針？醫曝真相

春雨鋒面明到　變天地區曝

更多熱門

相關新聞

糖葫蘆「1699元吃到飽」　規則曝光！一票人傻眼了

糖葫蘆「1699元吃到飽」　規則曝光！一票人傻眼了

90分鐘內你能吃多少隻糖葫蘆？業者「糖伯伯」近日宣布，將在台南的攤位舉辦糖葫蘆吃到飽活動，主打把握草莓與多種水果產季尾聲，不過成人一人要價1699元，不少網友質疑太貴，直呼「花1699不如去吃島語。」

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

後台美食應援開張！黃偉哲端擔仔麵、糖葫蘆替耶誕演唱會藝人打氣

後台美食應援開張！黃偉哲端擔仔麵、糖葫蘆替耶誕演唱會藝人打氣

太夯了！陸「奶皮」從7元漲到40元

太夯了！陸「奶皮」從7元漲到40元

女子天天吃奶皮糖葫蘆致「糖化臉」

女子天天吃奶皮糖葫蘆致「糖化臉」

關鍵字：

糖葫蘆糖葫蘆吃到飽

讀者迴響

熱門新聞

孫芸芸26歲超正女兒爆未婚生子！

孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！

快訊／「百億賭王」林秉文驚傳柬埔寨遭槍殺

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

即／伊朗2大能源設施遭轟炸　周圍民宅受損

即／美德州煉油廠爆炸　官方急發避難令

嗆「青鳥去曬太陽」炎上！闆娘淚崩4度鞠躬

新北女國中生遭學姊霸凌　10人送辦

孫芸芸女兒剛生完「正臉模樣曝」！

明變天！　雨區擴大時間曝

快訊／7張千萬發票無人領　最低付11元共享機車服務費中獎

他封住家中「真正漏洞」：蚊子消失三個月

好市多瘋搶「冷凍藍莓」吃1補5！藥師激推：吸收率多25%

更多

最夯影音

更多
A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD
百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面