糖葫蘆吃到飽1699元挨批！業者曝1口味500元：吃3.398串不就回本了

▲糖葫蘆。圖非當事店家販售的糖葫蘆。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

業者「糖伯伯」日前舉辦2場糖葫蘆吃到飽的活動，13歲以上，每人1699元。這個價位讓許多網友難以接受，事後「糖伯伯」就發文解釋，辦此活動的初衷是讓喜歡吃糖葫蘆的人可以吃爆，而且他們的糖葫蘆價格從50元到500元都有，如果選擇吃500元的口味，吃3.398串不就賺了嗎？

糖葫蘆吃到飽「每人1699元」

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根據業者公布的資訊，他們將在4月4日、5日舉辦糖葫蘆吃到飽活動，時間為90分鐘，每場上限12位。0至5歲免費，6至12歲每人999元，13歲以上每人1699元。口味包含草莓、番茄、蜜餞、砂糖橘、葡萄、藍莓等。

不過大票網友看到這個價位後，都紛紛直呼「好貴，怎麼覺得不吸引人」、「一根算你60元，怎麼可能吃30根，不如去吃Buffet」、「就算全部都是櫻桃糖葫蘆也是虧」、「1699我不如去吃自助餐吃到飽」、「再怎麼好吃，糖葫蘆這種東西也沒辦法一次吃很多支吧」。

業者曝1口味500元！吃3.398串就回本

事後「糖伯伯」發文表示，網友們的意見成為他們的養分，很感謝大家，他們受教了。業者透露，舉辦糖葫蘆吃到飽的活動初衷，是要讓超喜歡吃糖葫蘆，且能吃、想吃很多的朋友可以肆無忌憚的吃爆，如果吃3、4串就飽了，請千萬不要參加，因為這樣會讓他們賺太多。

業者接著說，有位化身為精算師的網友說，若一串糖葫蘆60元，1699元的價格要吃29串才回本，但他們的糖葫蘆從一串50元的番茄蜜餞，到一串500元、全台首創的椪糖烏魚子蒜苗糖葫蘆都有，如果選擇500元的口味，吃3.398串不就回本了？剩下的時間就是開始大吃特吃想吃的口味，這不就賺了嗎？

業者最後也說，人生是一場體驗，他們不是專門在做吃到飽活動的店家，或許有很多考量不足的地方，但這都可以討論調整不是嗎？為了兩個數字罵成這樣，請問他們有做什麼傷害人的事情嗎？真的不需要這樣。最後業者也說，如果看了他們的說明之後，還是很想罵的話，那這次的吃到飽活動「全權交由您來負責」。

不過文章曝光後，仍有網友直呼，「活動口味根本沒有提供烏魚子，被罵翻才說有烏魚子口味，笑死，吃到飽還怕人家吃」、「你乾脆做一個干貝鮑魚龍蝦糖葫蘆，定價1700元，說吃一根就回本好了」、「坐看一場血淋淋的公關危機」、「這回覆真的是提油救火」、「一串500是你的定價，你也可以喊一串5000，吃一串你們賠3串」。