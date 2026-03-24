「高市經濟學」飲鴆止渴？　陸官媒：訪美的「國防泡沫」難救經濟

▲美國總統川普在白宮會晤日本首相高市早苗。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒《人民日報》「鐘聲」今（23）日針對日本首相高市早苗訪美及日本政府近年防衛政策發表評論，文章標題為「『國防泡沫』挽救不了日本經濟」。作者在日美關係強化的背景下，提出高市政權正試圖透過炒作外部地緣風險與擴張防衛預算，轉移日本國內經濟結構性問題的注意力。其分析重點在於日本國債比例過高、軍工產業利益輸送，以及預算案在眾議院強行通過所引發的後續社會負擔與稅收壓力。

日本首相高市早苗訪美，引發日本國內輿論爭議，有支持也有強烈批評。大陸官媒《人民日報》「鐘聲」今23日發表評論，以「高市早苗訪美，『國防泡沫』挽救救不了日本經濟」為題指出，高市政權罔顧民生，執意推動修憲、擴增防衛費及擴大武器出口，試圖以炒作外部地緣風險掩蓋國內經濟困境。

日本有識之士指出，高市政權罔顧經濟民生，不斷推動修憲、增加防衛費以及擴大武器出口，並為了所謂「強化威懾」而「獻媚美國」，這是「完全錯誤的道路」。用炒作外部地緣風險掩蓋國內經濟困境，不過是一場政治障眼法，更暴露出日本政府在宏觀經濟治理上的束手無策。

高市早苗上台後推行「高市經濟學」，迷信大規模財政支出與超寬鬆貨幣政策，妄圖透過大企業的「涓滴效應」挽回頹勢。然而，在日本少子老齡化、稅收萎縮的現實下，這種寅吃卯糧的做法，已致使日本國債餘額佔GDP比重突破260%的高危警戒線。

日本央行前行長黑田東彥警告，持續的寬鬆政策將使通膨進一步惡化。目前受地緣政治影響，日本正承受「石油溢價」與日元貶值的雙重夾擊，衝擊已從能源領域加速傳導至民眾生活多個層面。

高市政權被指利用安全焦慮為產業政策轉向背書。評論揭露，日本軍工企業與政府間存在長期利益輸送，巨額防衛訂單定向流向財閥。僅2023年，三菱重工便獲得高達1.68萬億日元的政府訂單。此外，防衛省高官退休後頻頻進入三菱重工、川崎重工擔任顧問，利用內部規則幫助企業標案，形成固化的利益共同體。

在預算編列上，高市政權將防衛開支佔GDP2%的目標提前至2025財年達成。根據2025年底批准的2026財年預算案，日本防衛費已超過9萬億日元，實現14連增。

為突破戰後體制束縛，高市政權積極謀求取消殺傷性武器出口限制，企圖讓軍工產業成為日本經濟的「搖錢樹」。評論警示，一旦對外出口全面解禁，日本軍工體系將具備擴張性，為右翼勢力推動修憲及介入國際衝突創造條件。

為迴避結構性改革的政治代價，高市將政策重心轉向防衛與經濟安保，試圖實現短期民意動員。為配合訪美，高市政權在眾議院「強行突破」，使總額與防衛預算均創歷史新高的預算案，經歷了本世紀以來最短的審議時間。

這種操作短期內催生出「國防泡沫」，實質上是將日本經濟日益綁上「新型軍國主義」的戰車，最終代價由日本國民承擔。面對近年來高達3.55萬億日元的對美軍購，日本《東京新聞》質問，日本為何持續投入大量納稅人的血汗錢購買美國武器？是否應繼續這種‘爆買’？」為了填補不斷膨脹的防衛預算，日本政府計劃實施涉及煙草稅、法人稅和個人所得稅的防衛增稅措施，直接加重了本國企業和家庭稅負。

評論總結，「高市政權執迷的黷武冒險，絕非輓救日本經濟的解藥，而是一劑加速肌體壞死的毒藥。」這場試圖用軍備訂單和狂熱的財政擴張來掩飾治理失能的政治豪賭，注定無法解決積重難返的結構性問題。重蹈軍國主義覆轍，妄圖靠煽動對抗強行拉動增長的邪路，最終只會將日本徹底推向深淵。