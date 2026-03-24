115年全中運「超越在嘉義」　本島聖火傳遞正式起跑

▲全中運聖火躍進港都！翁章梁、陳其邁同台手沖咖啡 相約「超越在嘉義」 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

115年全國中等學校運動會（全中運）聖火傳遞熱血開跑！繼離島傳遞圓滿完成後，本島首站於昨（23）日下午抵達高雄。嘉義縣長翁章梁與高雄市長陳其邁齊聚高雄流行音樂中心珊瑚礁群廣場，以莊嚴的聖火交接儀式，為即將於4月18日登場的體育盛事揭開序幕。

現場氣氛熱情奔放，嘉義縣與高雄市分別派出「蒜頭國小」與「樹德家商」帶來充滿活力的街舞表演。嘉義縣超萌吉祥物、代表嘉義人身分證Q字頭的「Q寶」，以及以大林諸羅樹蛙為原型的「蛙寶」也現身伴舞，展現城市合作的高昂鬥志。

高雄市長陳其邁感性表示，高雄與嘉義的發展「唇齒相依、情同兄弟」。他更盛讚由翁章梁縣長帶領的「2026台灣燈會」驚艷全台，相信全中運在嘉義縣的操刀下定能再創高峰，並號召高雄市民屆時一定要前往嘉義，為年輕國手們加油。

造勢大會現場不僅有熱血競技氣息，更有濃郁的阿里山咖啡香。翁章梁與陳其邁特別換上圍裙，在台上親自手沖阿里山精品咖啡。翁章梁強調，嘉義縣擁有全台最優質的農產與人文景致，這次全中運將延續「鄉下人辦喜事」的熱誠，除了精彩賽事，更安排了大型演唱會與農特產品市集，要讓全國兩萬名選手與隊職員，感受到嘉義最厚實的款待。

「這次的主題是『超越在嘉義』！」翁章梁指出，國、高中競技體育是國家未來運動員的搖籃。全中運期間，預計有近1萬8千名選手、加計隊職員共約2萬人齊聚嘉義。他期許每一位選手都能在嘉義的賽場上超越自我，突破個人最佳成績，展現運動員拼搏不息的精神。

嘉義縣政府教育處表示，聖火傳遞象徵團結與榮耀，本島傳遞將持續至3月30日。嘉義縣已做好萬全準備，熱情邀請全國民眾在4月18日開幕後，一起來嘉作客，感受這場融合青春能量、地方特產與在地暖心能量的體育盛宴。