堰塞湖災後復建！中央核定7千3百萬　改善鳳林鎮排水系統

▲▼鳳林鎮代執行金額主要針對山興里周邊排水系統復建，包含排水系統重建、清淤與拓寬、護岸結構修復與加固。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為迅速推動馬太鞍溪堰塞湖災後復建工作，經立法委員傅崐萁等不分黨派立法委員爭取及決議《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》300億特別預算。近日，中央核定其中9億4,588萬餘元由縣府、公所代為執行，其中鳳林鎮公所執行部分核定7312萬元，將針對受嚴重影響的山興里地區周邊排水系統進行復建。

花蓮縣政府說明，花蓮縣向中央申請堰塞湖災後特別預算公共設施復建工程59件，截至115年2月底，中央各部會核定38件，總核定金額為9億4,588萬餘元，其中由鳳林鎮公所執行有3件，代執行金額達 7312萬餘元。主要都針對山興里周邊排水系統復建，工程包含排水系統重建、清淤與拓寬、護岸結構修復與加固，以確保排水系統具備足夠之設計保護標準，提升整體通洪能力、防洪韌性。

縣府補充說明，除光復鄉公所執行外，花蓮縣政府申請中央預算補助，截至2月底，中央《特別條例》及其他中央補助核定，包括「鳳凰颱風公路系統工程」約1,463萬元、「鳳凰颱風公共設施復建A1類」約3,692萬元、「樺加沙颱風公路系統工程」約3,879萬元、「樺加沙颱風公共設施復建A1類」約4,980萬元等、「丹娜斯颱風等村里聯絡道」約1,633萬元、「丹娜斯颱風復建A1類」約6,807萬元，將納115年追加減預算執行，由縣府及其他公所執行。

縣府表示，感謝立法委員傅崐萁於立法院積極向中央爭取通過重建特別條例，為受災居民與災戶提供實質協助。同時，也向各鄉鎮公所團隊表達感謝，肯定其在推動特別條例補助項目執行上的努力與付出。花蓮在歷經重大災害後，展現出堅韌不拔的生命力。未來，縣府將全力推動各項復原與重建工程，加速提升整體防災韌性與基礎建設品質，致力打造更安全、宜居的生活環境。

