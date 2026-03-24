睽違七年！SONY推出2款藍牙黑膠唱盤　一鍵啟動、可外連耳機

記者蘇晟彥／台北報導

睽違七年，SONY 24日發表藍牙黑膠唱盤 PS - LX3BT、PS - LX5BT，看準近期「黑膠復興」，將提供入門、質感提升兩款，支援Qualcomm® aptX Adaptive 藍牙編碼技術，並可透過藍牙連接耳機、外放喇叭等使用，同時搭配一鍵啟動設計，期盼讓「觀望黑膠唱盤」的消費者能有一窺其魅力的方法，同時也邀請新生代創作歌手葉穎和音樂愛好創作者「英吉戴耳機」分享自身對黑膠之喜愛，產品將於4月8日正式上市。

▼SONY推出萬元黑膠唱盤，提供給「黑膠復興」觀望的消費者入門的選項。（圖／記者蘇晟彥攝）



近年SONY觀察到「黑膠復興」浪潮，黑膠唱片市場逐漸蓬勃，但不少人又沒有「入門機會」，於是推出Sony PS-LX3BT 和 PS-LX5BT 兩款藍牙黑膠唱盤。兩款皆提供一鍵自動播放的直覺操作設計和無線藍牙連線功能，且全新支援Qualcomm® aptX™Adaptive 藍牙解碼規格，成就 Hi-Res Wireless Audio的高解析音質，即便使用無線藍牙播放時也可以享受豐富的聲音細節。

兩款黑膠唱盤一體成型的機身搭配獨家開發的腳墊設計，經反覆測試後能最大限度地降低振動干擾，傳輸最純淨穩定的音質表現，此外，PS-LX3BT 和 PS-LX5BT透過精密的樞軸軸承、講究的唱頭和唱頭蓋設計，能強化穩定度讓唱針更精準追蹤唱片刻紋，細膩的傳遞類比訊源獨有音色。

針對想要提升音效的樂迷，PS-LX5BT 在細節上加入更高階精進的設計，從一體式高剛性機身、鋁合金唱臂，到厚實的橡膠墊與電路設計，每個元件都經過周密的聲學考量，以抑制不必要的振動並提升聲音的純淨度。PS-LX5BT 更配備高階唱頭，帶來飽滿音色與寬廣音場，打造更為沉浸的聆聽氛圍，此外，鍍金音訊插孔支援高品質有線連接，亦可針對使用需求更替音訊線材。

▼入門款 PS-LX3BT 。（圖／記者蘇晟彥攝）



在台發表活動特別邀請到新生代創作歌手葉穎和音樂愛好創作者「英吉戴耳機」，兩位嘉賓除了分享音樂帶來生活中豐沛的感動，並特別提及這股黑膠復興的浪潮，正引領喜愛各種曲風的樂迷們從即刻擁有數位訊源，轉而享受黑膠充滿儀式感的音樂饗宴；兩位音樂人也特別推薦Sony PS-LX3BT 和 PS-LX5BT直覺操作的設計給初試黑膠唱盤的樂迷，輕鬆重拾類比音源的美好年代。

產品預計4月8日在台上市，PS-LX3BT建議售價NT 9,990元，PS-LX5BT建議售價NT 12,900元。

▼葉穎／英吉戴耳機。