副署在野軍購條例？　卓榮泰：假設性問題「請顧立雄說服通過院版」

▲行政院長卓榮泰（右）、國防部長顧立雄接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院去年底提出總額上限1.25兆的軍購特別條例，立法院昨連同在野黨版本併案審查，但因藍白佔國會多數，立委關切若最終通過的非院版，行政院會否採「不副署」手段。對此，行政院長卓榮泰今（24日）答詢國民黨立委羅廷瑋時說，不要用假設性問題，依照院本通過，就沒有其他問題，他會請國防部長顧立雄努力說服立法院，如此才有台灣之盾。

立法院外交國防委員會與財政委員會23、25、26日召開聯席會，併案審查行政院1.25兆版、國民黨團3800億+N版、民眾黨團3500億版的軍購特別條例。藍委徐巧芯昨質詢顧立雄，若屆時通過在野黨方向的條例版本，是否不副署？顧則表示，這是行政院長權責，他沒辦法回答。

羅廷瑋24日在立法院進行卓榮泰施政總質詢時遂問卓，若軍購條例通過在野黨版本，會不會不副署？卓回應，他請在野黨團跟國防外交委員會，能持續跟國防部保持更多溝通，希望能夠依照院本通過，就沒有其他問題。

羅廷瑋追問，如果通過的是在野黨版本，請問你會副署還是不副署？卓榮泰說，不要用假設性問題，只要不違憲、不違法、不破壞國家財政、不影響國家安全，經過充分討論、民主程序，行政院沒有...。卓話未說完，羅廷瑋表示，有沒有違憲是大法官決定，現在是您決定違不違憲嗎？您現在不方便回答副署或不副署？卓榮泰強調，他會請顧立雄跟國防部努力說服立法院，依照行政院版，「這個通過，我們才有台灣之盾、我們才有擊殺鏈、我們才有本土產業」。