太平洋疊石藝術季登場！創作比賽暖身開跑　總獎金30萬

▲▼疊石創作比賽同步登場，選出15組進入決賽，首獎8萬元，總獎金新台幣30萬元。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮春夏最值得期待的海岸藝術盛事「2026太平洋國際疊石藝術季」，將於5月1日至6月30日正式展開，活動結合國際疊石藝術創作、大型戶外展示、創作比賽、工作坊及主題活動系列，將七星潭打造成今年東台灣最具話題的地景藝術現場。疊石創作比賽也將同步登場，即日起至4月7日開放報名，總獎金高達新台幣30萬元！

去年疊石藝術季活動榮獲「台灣活動卓越獎」肯定，成功將七星潭打造成國際級地景藝術舞台，與歐洲、美國並列，躋身世界三大疊石活動之一。今年的藝術季最大的亮點之一，就是多位來自海外的疊石藝術家將親自來到花蓮，在七星潭海岸與山海景色對話創作，國際藝術家陣容方面，包含來自西班牙的Liliya Pobornikova、瑞典的Pontus、土耳其的VarolTopac、日本的Kubo Takeshi，國內藝術家則邀集陳馬耀、蔡文慶、林立仁、吳家豪、黃裕榮等人共同參與，整體策展將以「山與海的對話」為主題，結合七星潭在地卵石、漂流木等自然素材，讓藝術直接與海風、潮汐與地景共構，形成最具花蓮辨識度的戶外藝術場域。

除了藝術家現地創作外，疊石創作比賽同步登場，創作比賽將提供專業與業餘創作者同場較勁的平台，即日起至4月7日開放報名，將從中選出15組進入決賽，於4月18日至27日進行創作，首獎8萬元，總獎金新台幣30萬元，透過競賽形式，吸引更多民眾認識疊石藝術的魅力，也為藝術季提前掀起話題熱度。

花蓮縣長徐榛蔚指出，太平洋國際疊石藝術節的起源歸功於花蓮「花草集民宿」經營者及花藝師陳建貴先生，過去曾自發性推動「石頭疊疊樂」活動，為花蓮疊石文化揭開序幕，更由新城鄉公所再擴大舉辦形成今日規模。太平洋國際疊石藝術季不僅是一場藝術活動，更是結合自然景觀、文化創意與觀光發展的重要平台，期盼透過國際藝術家進駐與系列活動推動，進一步提升花蓮觀光品牌形象與國際能見度。

後續將陸續公布更多活動資訊，包含藝術創作亮點、周邊系列活動及參與方式。邀請民眾搶先關注、提前期待。今年春夏，不妨走進七星潭，在太平洋海岸的遼闊景致中，近距離感受疊石藝術的魅力，親自體驗一場結合自然、創意與觀光的國際藝術盛會。

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