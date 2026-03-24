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六旬婦騎車回家突斷片！嘉義水上街頭迷航　暖警護送返家

▲▼ 六旬婦失智迷航跨鄉鎮　水上警溫情守護助返家 。（圖／水上分局提供）

▲▼ 六旬婦失智迷航跨鄉鎮　水上警溫情守護助返家 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局水上分局水上聯合所警員謝亞秦、藍天文，於日前執行16至18時備勤勤務時，接獲熱心民眾報案，稱在水上鄉中山路三段622號（三明電音公司）旁，有一名老婦人神情焦慮、徬徨無助，疑似迷失方向，亟需警方伸出援手。

員警抵達現場後，發現該名徐姓老婦（約60歲）眼神呆滯地徘徊於車水馬龍的路中，險象環生。警方隨即將其攙扶至路旁安全處。經初步詢問，徐婦疑似患有失智症狀，對於員警的關懷僅能支支吾吾，無法清楚表達住處。所幸謝、藍二員發揮極大耐心，如同家人般與其閒話家常，終於引導老婦回想起姓名。

▲▼ 六旬婦失智迷航跨鄉鎮　水上警溫情守護助返家 。（圖／水上分局提供）

據了解，徐婦於當日中午獨自騎機車出門購物，不料因失智症發作，回程時記憶斷片，竟由太保市一路逆向誤騎至水上地區。最後因體力透支、受困於偏僻巷弄內。員警考量長者體力不支且視線轉暗，隨即將其護送上警車休息，並在查證身分後安全護送返家。家屬見老婦平安歸來，激動地對警方的高效率與愛心表示由衷感謝。

水上分局呼籲，民眾應多加留意家中失智長者的起居安全。建議可向社會局申請「愛心手環」，或在長輩衣物處縫上聯絡電話與名字，以便走失時，員警能在最短時間內協助他們找到回家的路。

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