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不是甲溝炎！腳趾頻化膿長肉芽...竟是「皮膚癌王」　截肢保命

▲高雄婦人腳趾頻繁發炎、化膿，就醫檢查竟是皮膚癌中惡性最高的黑色素癌。（圖／黃書鴻醫師提供）

▲高雄婦人腳趾頻繁發炎、化膿，就醫檢查竟是皮膚癌中惡性最高的肢端黑色素癌。（圖／黃書鴻醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名林姓婦人因腳指甲旁反覆紅腫、化膿，原以為是「甲溝炎」，但一年多來四處求診，患處都不見好轉。婦人輾轉至高醫求診，經過皮膚切片檢查，竟確診惡性程度極高的「肢端黑色素癌」第二期，醫療團隊緊急安排腳趾截肢等手術，後續規劃免疫治療，讓婦人感激直呼：「還好醫師及時揪出病灶，才保住一命。」

資深媒體人陳文茜明(25)日將迎來68歲生日，罹患惡性黑色素瘤的她，在生日前夕感性發文，分享抗癌過程和心情，也讓這項在台灣相對罕見、卻極具威脅的疾病備受矚目。

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高醫整形外科教授黃書鴻指出，黑色素癌雖僅佔皮膚癌的5-10％，但惡性程度極高，堪稱皮膚癌之冠；值得注意的是，亞洲人的病灶多好發於「肢端」，如手掌、腳底、指甲等，因位置隱蔽常被忽略，導致約3成患者確診時已是第3期或第4期，甚至轉移至肺、肝、腦部。若早期發現，第1期患者5年存活率可達 85% 以上；但若進展至第4期，存活率則可能降至20%。

▲高醫整形外科主任黃書鴻。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高醫整形外科教授黃書鴻。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

黃書鴻分享，一名76歲林姓婦人因腳趾甲旁反覆紅腫、化膿且長出肉芽腫，甚至嚴重到無法穿鞋走路，婦人原以為只是難纏的「慢性甲溝炎」，一年多來四處求診卻未見好轉，最後至高醫求診，經視診，他察覺其病灶外觀有異，立即進行皮膚切片檢查，確診為惡性程度極高的「肢端黑色素癌」第二期。

黃書鴻表示，為防止癌細胞擴散及精準臨床分期，醫療團隊隨即進行正子掃描、大腳趾截肢手術及前驅淋巴結切片手術，並同步照會皮膚科及血液腫瘤科，共同規劃術後免疫治療方案，目前術後恢復良好。

高醫外科部長李書欣教授分析，民眾常混淆的「甲溝炎」，是指甲周圍皮膚因細菌或真菌感染引起的發炎反應。所謂「指甲肉芽」多半是慢性甲溝炎反覆刺激造成，或與某些藥物副作用有關。然而，若肉芽腫長期治療仍未癒合，或出現顏色異常（如黑色、棕色或藍灰色）、形狀不規則，甚至伴隨疼痛或出血，就應高度懷疑可能為惡性病變。
 
高醫皮膚部鄭詩宗醫師進一步指出，肢端黑色素癌是亞洲人最常見的惡性黑色素瘤型別之一，初期常被誤認為痣、瘀血、雞眼，容易延誤診斷。目前治療以手術切除為主，術後則依病理分期，搭配雙免疫檢查點抑制劑（如 Ipilimumab 併用 Nivolumab）或針對 BRAF / KIT 基因突變之標靶治療，並輔以定期影像檢查追蹤，以精準監測疾病進展與療效。
 
高醫整形外科黃書鴻教授提醒，平時可定期檢視手掌、指甲、腳底、腳背與腳趾等部位，若發現黑點或色素變化，應先記錄並持續觀察；一旦出現大小、形狀或顏色改變，或有隆起、破皮、易出血等情況，務必及早就醫檢查，以免錯過治療黃金期。

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