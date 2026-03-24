林昶佐再登芬蘭主流媒體Yle　「台芬都有威權擴張主義強鄰」

▲駐芬蘭代表林昶佐在次登上芬蘭最具公信力、影響力最大的主流媒體Yle（芬蘭國家廣播公司）。（圖／Yle官網）



記者陶本和／台北報導

駐芬蘭代表林昶佐近日再次登上芬蘭最具公信力、影響力最大的主流媒體Yle（芬蘭國家廣播公司），該媒體以「金屬外交官」為題刊登報導。他在訪談中表示，台灣跟芬蘭有共同處境，就是都有威權擴張主義的強鄰，因此台芬站在同一陣線上。

Yle在報導中指出，林昶佐所屬「閃靈樂團」中的「閃靈」，被稱為「亞洲的黑色安息日」（Black Sabbath of Asia），過去隨樂團在歐美巡迴演出時，結識了芬蘭的金屬樂手，也因此跟芬蘭有了深厚的淵源。

林昶佐在訪談中表示，台灣跟芬蘭有共同的處境，就是都有一個威權擴張主義的強鄰，因此台灣跟芬蘭站在同一陣線上。他點出，台灣對抗混合戰、海底電纜遭破壞等，比北歐國家都早很多年，因此他現在推動的工作重點之一，就是加強兩國合作，修復也可預防海底電纜中斷的事件。他強調，面對強權的鄰居，如果天真的以為這些干擾只是巧合，那就是自欺欺人。

值得注意的是，林昶佐在訪談中被問及，去年（2025年）赫爾辛基智庫「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）發布報告，點出台灣是俄羅斯石腦油（naphtha）全球最大進口國，甚至流向半導體產業。

林昶佐表示，這個消息一出來，他就馬上介入，並且跟經濟部緊急討論，確保這個問題可以盡快處理，今年初最後一批俄羅斯石腦油已經抵達台灣，之後就不會再有新訂單。

另外，針對美國總統川普可能於4月與中國國家主席習近平會面，而外媒也只稱，美國已經暫停部分對台軍售，以免在會面前刺激北京。林昶佐表示，現在局勢確實比過去緊張，但他認為，台灣已經在不確定性中生活了很多年，台灣、芬蘭跟韓國都一樣，必須好好享受生活，同時保持警覺。