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川普髮夾彎收回轟伊朗「48小時最後通牒」！　內幕曝：8國居中斡旋

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普原本放話要在48小時內攻打伊朗，隨後又改口。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普21日對伊朗下達48小時最後通牒，放話若不配合就要轟炸伊朗電廠等重要設施，不過才過2天，23日他又突然改口宣布「延後5天攻擊」。對此，知情人士透露，峰迴路轉的背後，其實是多國外交斡旋緊急介入調停的結果。

4國外長齊聚利雅德密商對策

美國媒體報導指出，埃及、土耳其、沙烏地阿拉伯及巴基斯坦4國外交部長19日齊聚沙國首都利雅德，希望能為伊朗戰爭找到外交解決方案。由於過去被西方國家視為可靠談判窗口的伊朗國家安全委員會首長拉賈里尼已遭以色列擊斃，埃及情報官員只能緊急設法與伊朗革命衛隊建立新的溝通管道，並提出暫停敵對行動5天的提案，希望藉此建立雙方對停火的信心。

荷莫茲海峽成談判焦點

阿拉伯國家領袖們在上周的閉門會談中，特別關注重啟荷莫茲海峽航道的問題，呼籲成立中立委員會監督這條重要水道，確保所有船舶都能安全通行。不過伊朗革命衛隊回應時提出，伊朗應該收取通行費，就如同埃及向通過蘇伊士運河的船隻收費一樣。

這項提議立刻遭到波斯灣國家官員反對，沙烏地阿拉伯更明確表示，不會允許伊朗在荷莫茲海峽的運作中占上風，擔心這可能強化伊朗對波灣地區未來多年能源出口的影響力。

多國加入斡旋行列 巴基斯坦成會談地點

除了4國外長的努力，卡達、阿曼、法國及英國也各自展開外交行動，加入傳遞訊息的行列。其中一項重要提案是安排美國和伊朗資深領袖在巴基斯坦舉行會議，美方迅速接受這個構想，可能派出特使威科夫和庫許納擔任代表，但若談判接近「達成協議」階段，不排除由副總統范斯親自出馬。

伊朗代表人選成關鍵變數

伊朗方面可能以外交部長阿拉奇為代表，但伊朗官員已私下暗示，不想重演過去阿拉奇和威科夫協商又破局的情況。目前還不清楚伊朗國會議長卡利巴夫是否會加入會談，特別是如果美方副總統范斯不出席的情況下。

知情官員透露，川普21日得知這場潛在討論後，接受與德黑蘭進行外交談判的可能性，因此宣布延後5天攻擊伊朗。川普本人也表示，美國一直在和一名「在德黑蘭受到敬重」的伊朗官員保持聯繫，但拒絕透露對方姓名，以免讓他陷入險境。

德黑蘭態度保守 仍與會談保持距離

對於這場會談，伊朗目前仍持保守態度。國會議長卡利巴夫已暗示，德黑蘭還沒準備好與華府進行正式協商。卡內基國際和平基金會核子政策計畫非常駐學者格拉耶夫斯基認為，卡利巴夫是目前僅存少數能說服伊朗政治階層和強硬派接受協議的資深官員之一，雖然他本身也是強硬派，但偶爾會轉變姿態成為務實主義者。

阿拉伯調停人私下存疑 雙方條件落差大

阿拉伯調停人士也對美國和伊朗能否迅速達成協議私下表達懷疑，因為雙方在核心議題上的歧見仍然很深。川普堅稱談判富有成效，但遭到伊朗官員駁斥並否認正在進行討論。

作為終結這場戰爭的條件之一，伊朗要求美國和以色列承諾不再發動進一步攻擊，並為這場戰爭造成的損失進行求償。美國方面則要求伊朗廢止核子作業、終止彈道飛彈計畫，並停止支持代理人軍事組織。雙方立場南轅北轍，為談判增添更多不確定性。

 
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