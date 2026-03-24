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國中小教師幸福感僅50分　「59%想離職」3大主因曝光

▲▼最新「全台國中小教師幸福感」調查，教師自評幸福指數僅50分，校園內則浮現「自保文化」，近6成五年內想離開教職。（圖／記者許敏溶攝）

▲《親子天下》公布「全台國中小教師幸福感」調查結果。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣教師工作環境面臨重大挑戰。根據最新公布「全台國中小教師幸福感」調查，教師自評幸福指數僅有50分，近6成教師表示5年內想離開教職，影響教師留任3大主因為「教師尊嚴低、學生素養改變、教育政策頻繁變動」，也因此67%教師不支持下一代當老師。

《親子天下》在今年初進行「全台國中小學教師工作挑戰」網路問卷，最終回收 5412份問卷，其中包含國小3487 份、國中1925 份，並在今天公布結果。若以0至100分計算，教師自評幸福指數平均僅50分，更有59.3%教師表示5年內想離開教職。

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調查結果顯示，教師尊嚴低（51.9%）、學生素養改變（40.1%）、教育政策頻繁變動（34%）是影響教師留任的前3大因素。另外，有5成教師表示，若能重新選擇職涯，不會再投入教職；甚至66.9%教師表示不支持下一代當老師。

教師幸福指數不及格，也反映出近年教學現場氛圍改變。調查顯示，高達95.8%教師擔心即使秉持專業判斷，仍可能被誤解或檢舉；81.3% 認同校園存在「多做多錯、少做少錯」氛圍，也因此導致教學現場籠罩被誤解或檢舉的寒蟬效應，教師僅能採取防禦性教學。

此外，調查顯示，高達95.3%教師認為教職工作帶來壓力，主要壓力源依序為學生行為與情緒問題（78.1%）、家長投訴或申訴風險（55.2%）以及親師溝通與非理性要求（53.9%）。調查也發現，64.9%教師認為備課時間不足，70.1%教師認為個人生活時間不夠。

為了幫助教師，學者專家也提出「完善校園行政、親師生SEL、新進教師支持系統」3點建議，期盼透過行政分工與專業人力配置，減輕教師教學以外的工作負擔，還有建立彼此理解與合作的校園文化，降低衝突與溝通壓力，最後則是透過導師制度、專業社群與制度化陪伴，協助新手教師、無證代理教師穩定成長。

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少子化國中小教師幸福感教職尊嚴天下

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