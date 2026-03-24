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Grab收購台灣foodpanda　Uber Eats聲明：良性競爭、持續深耕

▲Uber,外送員,外送,外送平台。（圖／Uber提供）

▲Grab收購台灣foodpanda，Uber表示將持續深耕台灣。（示意圖／Uber提供）

記者蕭筠／台北報導

東南亞叫車平台Grab昨（23日）宣布以6億美元（約192億元台幣）收購台灣foodpanda，此案尚待公平會審查核准。而先前被公平會駁回併購的Uber Eats今天表示，良性競爭能推動產業發展，將持續深耕台灣。

Uber曾於2024年以9.5億美元（約312億元台幣）收購台灣foodpanda，因2大平台結合後市占率將超過9成，遭公平會以「競爭疑慮大」駁回。Uber去年3月宣布停止併購，並支付2.5億美元（約82億元台幣）解約金給其母公司Delivery Hero。

昨天Grab宣布收購台灣foodpanda，對此Uber Eats今日發聲：「此一交易案驗證了台灣外送市場的成熟度與長期發展潛力。Uber Eats始終致力於透過科技創新，為消費者、合作商家及外送合作夥伴創造價值。我們相信良性競爭能推動產業進步，並激勵我們持續深耕台灣，提供更優質且可靠的服務體驗。」

針對併購案，外送工會憂慮Uber為Grab最大股東，持股比例約13%，若併購成真，有「變相壟斷」的高度疑慮，公平會應以最嚴謹的審查機制評估。

此外，台灣foodpanda最新聲明中強調，在收購案未被核准之前，台灣外送服務均維持正常運營，所有服務、消費者權益、合作關係及營運模式，皆不會受此協議影響，並以維護消費者、合作商家及外送夥伴權益為優先考量。

Grab則表示與foodpanda承諾在整個交易過程中，持續為所有利害關係人提供高品質的服務，目標於2027年上半年完成用戶、商家夥伴與外送夥伴自foodpanda平台全面轉移至Grab應用程式的作業。

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