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「有錢換新車」拒繳欠稅...AI行動神捕逮車　台東男秒繳清

▲▼透過抓車神器「AI行動神捕」成功查扣欠稅車輛，欠稅男立即繳清欠款。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

▲▼透過抓車神器「AI行動神捕」成功查扣欠稅車輛，欠稅男立即繳清欠款。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台東縣卑南鄉一名年約40歲王姓男子，因欠繳101、113、114年度使用牌照稅合計新台幣2萬餘元，經台東縣稅務局移送法務部行政執行署花蓮分署強制執行。花蓮分署於3月20日與台東縣稅務局跨機關合作，運用最新科技─「AI行動神捕」，成功於台東市區路邊查獲王男名下Toyota油電混合車，執行人員當場查封後移置保管。王男眼見愛車被拖吊，急忙於23日下午繳清欠稅，免於被拍賣的命運。

花蓮分署指出，王男前因其名下三陽汽車欠繳101年度牌照稅，經台東縣稅務局移送執行，因王男名下無財產可供執行，歷經10餘年執行未果，該車也因逾期未檢驗遭監理機關註銷。

未料，王男於前年再度購入一部約1,800CC Toyota跨界油電休旅車，且再次未繳納該車113、114年度牌照稅，遂遭執法人員鎖定。

▲▼透過抓車神器「AI行動神捕」成功查扣欠稅車輛，欠稅男立即繳清欠款。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

今年3月20日花蓮分署與台東縣稅務局於執行掃車專案過程中，透過「AI行動神捕」即時辨識車牌，查獲該車正停放於台東市觀光人潮眾多之知名路段，執行人員立刻依法實施查封拖吊，王男聞訊後，已於23日下午火速繳清欠稅，領回車輛。

花蓮分署表示，該分署與臺台東縣稅務局過去已長期合作，運用公務車搭載「車牌辨識系統」查找欠稅車輛，但實務運作上仍面臨辨識率有限、駕駛風險及操作繁瑣等挑戰。

為提升執行效能，台東縣稅務局請廠商進行優化，於去年底推出升級版「AI行動神捕」，執法人員得以徒步或機車巡查，透過高效能PDA結合AI演算法，當系統偵測到欠稅人之車牌號碼，立即觸發警示通知，協助快速現場判斷是否辦理查封或留置催繳通知，大幅提升追欠效率。

這套「AI行動神捕」，具備高度靈活性與穩定性，無論車輛停放於車庫或狹小巷弄，均難逃法眼，真正落實「一機在手、欠稅車輛無處躲」，可謂「抓車神器」！

花蓮分署呼籲，使用牌照稅將於4月開徵，民眾收到稽徵機關通知後，務必儘速繳納。如因欠繳公法上金錢給付義務遭移送執行也應儘速自動履行，以免名下財產遭強制執行，如經濟上確有困難無法一次完納者，應儘速向該分署洽詢分期繳納事宜，以免愛車遭當場查扣，造成諸多不便。
 

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