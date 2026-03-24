身分曝光！機師煞車「用命救全機」　乘客：是英雄

▲客機降落滑行撞上消防車輛，造成2人死亡，40多人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）發生客機與消防車輛碰撞的事故，造成正副機師罹難，另有40多人受傷。機上乘客透露，機師在最後關頭拚命煞車，才避免更大規模傷亡，以自身性命為代價保護乘客。

機師全力煞車 保住乘客性命

福斯新聞、紐約郵報報導，客機當時正準備在4號跑道降落，此時一輛隸屬港務局的消防車正趕往支援另一起事故，且消防車獲准穿越4號跑道，但雙方在跑道交會處發生劇烈碰撞，強大撞擊力道讓機艙陷入混亂，多名乘客因頭部受傷流血。

生還乘客卡波特（Jack Cabot）回憶降落瞬間稱，飛機落地後受到猛烈撞擊，整架飛機左右劇烈搖晃，場面混亂失控，「感覺沒人能控制任何東西，但回想起來，機師已經盡力了。他用盡全力煞車，明知這可能犧牲自己的命」。

????Chilling surveillance footage has emerged showing the moment Air Canada Flight AC8646 collided with a Port Authority fire truck on the runway at LaGuardia Airport (LGA) last night.



Authorities have confirmed that both pilots were killed in the crash. Dozens of passengers,… pic.twitter.com/wCCGY9kt4o — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) March 23, 2026

另外一名乘客芮貝卡（Rebecca Liquori）接受CNN採訪時提到，她對機師的救命之恩永遠感激，若非機師在關鍵時刻展現過人反應力並全力煞車，死亡人數恐怕會更高。

芮貝卡透露，她在撞擊發生的當下閉上雙眼，腦中全是孩子們的笑聲，心想可能再也見不到他們，當她再次睜開眼發現還活著時，那種感覺就像中樂透，「機師救了我們的命，正因為他們，我才能平安回家見到我的孩子們，我的心與他們的家人同在」。

另一名坐在逃生門旁的乘客喬（Joe）則描述驚險撤離過程，當時碰撞發生後，他開啟緊急逃生門之後走出機艙外，踩在機翼上，「那兩位機師，無論他們在最後一刻是煞車、試著停下來還是轉向，他們救了機上的每一個人。我會永遠感激他們，對我來說，他們永遠都會是英雄」。

▲▼ 客機機鼻的位置嚴重損毀。（圖／路透）

正副機師罹難 其中一人身分曝光

這架客機當時載著72名乘客與4名機組人員，事故發生後，正副機師喪命，超過40人受傷。導致碰撞事故發生的具體情況仍待釐清，國家運輸安全委員會（NTSB）與聯邦航空總署（FAA）正在進行調查。初步分析顯示，客機當時以每小時104英里的速度撞上消防車。

殉職機師身分證實為30歲加拿大魁北克男子佛瑞斯特（Antoine Forest），熱愛飛行，為了在航空業有發展的機會，自學苦練英文，16歲就在開飛機。罹難的副機師則是岡瑟（Mackenzie Gunther），2023年從加拿大聖力嘉理工學院（Seneca Polytechnic）航空技術榮譽學士課程畢業之後，就加入爵士航空（Jazz Aviation）展開職業飛行職涯。