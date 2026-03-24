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母截肢臥床孕婦孝女辭工作照顧她　枋寮警串聯善款急伸援手

▲東海所所長藍清輝將善款交給林家人。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東海所所長藍清輝將善款交給林家人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東枋寮一名60歲林姓婦人因糖尿病併發敗血症截肢，長期臥床又背負醫療欠款，家庭陷入困境，其女為照顧母親辭職，現懷孕8個月，家庭經濟雪上加霜，枋寮警方獲報攜手送暖，助她家暫度難關。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員夏群凱，透過民間友人尤秀卿及立法委員徐富癸特助陳谷智轉介，得知轄內60歲林姓婦女為中低收入戶，並領有極重度身障手冊，自丈夫十餘年前過世後，便疾病纏身。因糖尿病及心臟病併發敗血症，造成右下肢截肢，長期臥病在床。其31歲女兒多年前為全職照護母親毅然辭職，惟目前懷有8個月身孕，全家僅靠丈夫從事臨時工維生。面對龐大的醫療支出與心臟手術欠款，經濟壓力沉重，生活陷入困境。

藍所長得知後自掏腰包，並協調民間善心人士戴昆財、戴奎浚、蘇清波、許展榮、張龍欽、陳清祥、黃慶春、林俊豪、邱采慧、洪勝全、陳慧琴、蔡宗佑、蔡家揚、蔡珮涵、江宏偉、黃大洲、詹光榮、吳倧纑、鍾進文、郭雅謙、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、夏苡明、大庄巡守隊及民間善心團體陳柏宏、潘睿典等人，共同捐款新臺幣2萬8,000元。並於東海派出所內親將善款交付家屬，盼微薄之善款可以暫解燃眉之急，冀望能順利渡過眼前難關。

枋寮分局長盧恒隆表示，所長藍清輝帶領所內同仁發揮人民保姆大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決眼前困難，施比受更有福，為社會注入力量與溫暖。

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