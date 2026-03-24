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開箱女兒玩具「芭比娃娃竟噴出毒粉」　媽嚇報案警驗出芬太尼

開箱女兒玩具「芭比娃娃竟噴出毒粉」　媽驚嚇報案警驗出芬太尼。（圖／翻攝自Independence Police Department）

▲女在女兒的芭比娃娃中發現毒粉。（圖／翻攝自Independence Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州一名母親震驚發現，女兒的芭比娃娃裡面竟然藏有毒品，警方接獲百貨公司保全報案後，檢測發現可疑粉末是芬太尼(Fentanyl)，目前已有5組受到汙染的玩具被售出。

商場買芭比娃娃　一拆驚見毒粉噴發

女子亞當斯(Jade Adams)和丈夫、女兒，21日在密蘇里州獨立市(Independence)當地商場Cargo Largo中購買了一組芭比娃娃，打開後卻在裡面發現不明粉末，趕緊報案。

亞當斯表示，當丈夫用刀把玩具盒打開時，「砰的一聲，裡面的東西就出現在車裡，我們當時都傻了，想著那是什麼」，後來警覺到可能是毒品，立即返回商場通知工作人員。

美警急追　5 組含毒芭比流入市面

警方當天上午10時18分左右接獲商場通知，檢測後證實不明粉末是芬太尼，並立即展開調查，發現已有5組娃娃被售出，後來已全數追蹤到並且收回，「芭比娃娃都沒有遭到破壞，這些粉末是用膠帶黏在娃娃背面的盒子中」。

亞當斯表示，她一想到孩子們會因為玩具接觸到毒粉覺得非常可怕，「他們可能弄得自己全身到處都是，或是沾到家裡各處，孩子們是我的寶貝，真的是太可怕了」。警方認為，目前應該還沒有其他受到汙染的玩具被送到其他商店中，案件正在進行調查。

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