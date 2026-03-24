11年來最早的一日！廣東佛山達入夏標準　連5日均溫破22度　

▲廣東佛山順峰山公園。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

在一般人的既定印象中，進入3月應是春暖花開的季節，然而，廣東卻逐步進入氣象學意義上的夏季，佛山市氣象部門昨（23）日宣佈，當地已於3月16日達到入夏標準，成為近11年來最早入夏的一日，且較2025年提前7天。數據顯示，當地已連續5天平均氣溫達22度以上，並呈現近年夏季升溫趨勢。

《光明網》報導，廣東將逐漸進入氣象學上的夏季。廣東省佛山市氣象部門3月23日宣佈，佛山市已在3月16日「入夏」。

▲廣東佛山清暉園。（圖／CFP）

依據大陸《氣候季節劃分》（GB/T 42074-2022）標準，當連續5天滑動平均氣溫達到或高於攝氏22度，並對應形成9天氣溫序列時，首個達標日期即為夏季起始日。據此，佛山市氣象台資料顯示，2026年佛山已於16日符合入夏條件，對比2025年3月23日入夏，今（2026）年提前7天，也是自2015年以來最早入夏的紀錄。

觀察近年情況，佛山已連續3年於3月入夏，顯示夏季來臨時間有提前趨勢。根據《佛山市公共氣象服務白皮書（2026年）》指出，2025年佛山年平均氣溫為攝氏23.7度，較常年偏高0.8度，歷史排名第6；全年平均高溫日數為35.7天，較常年多出6.9天。

此外，2025年10月至12月平均氣溫達攝氏21.8度，較常年同期偏高1.3度，為有氣象紀錄以來同期最高。