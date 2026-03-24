帶12張提款卡！超商店員QR code神助攻　逮馬國詐團取簿手

▲馬來西亞籍男子抵台後前往超商領包裹。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名超商店員發現前來領取包裹的外籍人士行跡可疑，立即透過QR code報案系統通報警方，員警立即趕到盤查該男子，發現他是馬來西亞籍王姓男子，並為詐騙集團取簿手，起出12張提款卡，當場將王男帶案依法偵辦，後續將持續溯源追查其幕後集團。

▲▼因王男神情緊張及口音不同引起店員警覺，通報警方查出為詐團取簿手。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所23日接獲轄內超商店員QR code報案，發現一名外籍人士（馬來西亞籍）前來領取包裹時神情緊張、行跡可疑，便提高警覺並通報員警請求協助。警方獲報後迅速到場了解，經盤查發現王男係詐騙集團所派遣之「取簿手」，昨天剛飛抵台灣，專門負責收取人頭帳戶及相關物品，現場查獲包裹內的12張提款卡，當場逮捕並依涉嫌詐欺等罪嫌移請偵辦。

警方表示，本案能順利偵破，仰賴超商店員高度警覺及QR code即時通報的神助攻，成功阻斷詐騙犯罪鏈，充分展現警民合作防詐成效。警方呼籲，詐騙集團常利用各種手法收取金融帳戶或包裹，民眾如發現可疑情形，應提高警覺並即時通報警方，可立即撥打165反詐騙專線查詢。