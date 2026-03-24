高鐵台南站送愛偏鄉學童　吉貝耍國小北上動物園圓夢

▲高鐵台南站協助吉貝耍國小學童北上參訪，提前歡度兒童節。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

兒童節前夕，一場跨越南北的暖心旅程悄悄展開，台灣高鐵公司台南站24日協助台南市東山區吉貝耍國小學童，搭乘高鐵前往台北木柵動物園進行一日參訪，透過實地觀察動物生態，讓學習走出課本，也為孩子們提前送上一份特別的兒童節禮物。

出發前，高鐵台南站副站長黃若梅親自到場送行，除為學童獻上祝福，也向孩子們介紹高鐵車站特色與周邊景點，鼓勵他們多看、多聽、多體驗，帶著好奇心認識台灣的不同面貌。對不少孩子來說，這不只是一次校外教學，更是人生第一次搭乘高鐵、第一次遠行北上的難忘經驗。

位於台南市東山區的吉貝耍國小，全校僅42名學生，屬於偏鄉小校。「吉貝耍」為西拉雅語Kabua Sua，意為「木棉的部落」，創校已逾百年，是全台第一所平埔族原住民國小，校園中保留濃厚的原住民文化特色。

校長林志宏表示，多數學生家長平日忙於生計，經濟條件也有限，孩子們平常鮮少有機會出遠門，更遑論搭乘高鐵。這次在兒童節前夕獲得台灣高鐵的協助，讓孩子們走出家鄉、拓展視野，不僅開心，也能留下珍貴的成長記憶。

高鐵台南站長高誌隆指出，台灣高鐵長期投入社會公益，希望透過實際行動縮短城鄉差距。此次安排學童北上參訪，不只是一次旅行，更是一堂移動中的學習課，讓孩子看見不同的世界，也為他們的童年增添一段難忘的篇章。未來高鐵也將持續秉持回饋社會的理念，將溫暖與資源帶到更多需要的角落。

當列車從南方啟程，窗外風景一路北移，對這群來自山城的孩子而言，那不只是地理上的距離，更像是一段打開世界的過程——從熟悉的土地出發，看見更遠的可能，也讓夢想有了方向。