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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李貞秀怒罵鍾小平是狗後直播爆哭　愛狗人士莊瑞雄：文化不太好

▲▼民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜、副幹事長沈伯洋和副書記長吳沛憶召開輿情回應記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜、副幹事長沈伯洋和副書記長吳沛憶召開輿情回應記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委李貞秀國籍爭議持續延燒，昨在立法院內政委員會脫口大罵國民黨台北市議員鍾小平「是狗、不配當人」，引發輿論譁然；李貞秀昨晚開直播崩潰痛哭，指控鍾小平造謠抹黑，更委屈地說「我罵他是狗，現在輿論都罵我」，現在只希望上帝幫她主持公道。對此，領養4狗1貓的民進黨團幹事長莊瑞雄今（24日）表示，狗自己也養很多，但國會議員應該問政、監督政府，「監督狗的或罵人是狗的，這好像也在立法院裡面，文化不太好」。

民眾黨立委李貞秀昨在立法院內政委員會上，脫口大罵國民黨台北市議員鍾小平「我都說他是狗，根本不是人，不配當人，媒體可以去報」，鍾小平則在政論節目上說，他把狗當人，李貞秀把人當狗，他還自嘲說，擔心北市議長戴錫欽被罰錢，因為自己沒有植入晶片，主人要罰1萬5000元。

隨後，李貞秀在昨晚開直播崩潰痛哭，痛批鍾小平造謠抹黑，更委屈地說「我罵他是狗，現在輿論都罵我」，現在只希望上帝幫她主持公道，更質疑民進黨支持者是否要看中配被打得很可憐才滿意，還說希望鍾小平有一天能夠公開道歉。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜、副幹事長沈伯洋和副書記長吳沛憶今召開輿情回應記者會，針對李貞秀言論，莊瑞雄表示，「狗我也養很多，但國會議員在講狗的…國會議員應該監督政府然後來問政，監督狗的或罵人是狗的，這好像也在立法院裡面，文化不太好」，人跟狗比較不容易對話，「寵物你就喜歡牠就好，把人比喻成狗不太好」。

范雲則說，「我們看到她爆哭，覺得該哭的是我們」，事實上這一直都不是歧視的問題，民進黨、跨黨派都歡迎所有外籍配偶，包括中配，「這不是中配問題，而是造假違反法律規定的忠誠義務」。

范雲指出，每個國家對公職都有相關規定，以美國來講，最高首長還有規定有所謂的出生地主義，必須是美國出生，這也是對忠誠度要求，「我們希望，每個政黨都要遵守國家法令」，絕對不是歧視任何個人、外籍配偶，包含中配。

此外，李貞秀還在直播中表示，自己罵內政部長劉世芳的事情，是因為劉世芳先罵人，而她的個性是「加倍奉還」，有人對她好，她會對對方更好；但有人對她壞，她會對對方更兇。她更嗆聲，「我一定要代替月亮懲罰妳」。

李貞秀也提到，劉世芳之前接受媒體人黃光芹網路直播節目專訪時說，「從李貞秀宣誓就職至今，時間已經過了，現在剛好是『頭七』，所以內政部的認定是李貞秀沒有完成擔任立法委員的程序」。讓她痛批，劉世芳罵自己頭七，跟黃光芹兩人笑成那樣，像《101忠狗》裡的壞女人。

對此，范雲表示，李貞秀很多言論讓人感覺「她其實並不尊重其他的人」，不管是對鍾小平或劉世芳。民主政治，尤其擔任公職，尊重每一個人是大家最基本的要求，「看起來李女士好像並不是很適合民主政治的公職身分」。

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