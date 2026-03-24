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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財力驚人！　國民黨議長身家破20億、8億債務也直接翻倍

▲全國地方議會議長、副議長齊聚台中麗寶福容，與會人員合影氣氛熱絡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲國民黨籍議長張清照。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院今（24日）公布最新一期財產申報，包含部分桃園市議員及台中市議員，其中，國民黨籍台中市議會議長張清照財力驚人，存款2億2736萬，還持有破萬張中美晶股票市值約16億，但也背債17億3174萬，相較上次申報，債務增加8億有餘。民進黨議員何文海事業投資2億4225萬，包含加油站、臺中自辦市地重劃區重劃會等。現已就任民眾黨立委的陳清龍名下26筆土地，另有債務2704萬2255元，用於購買包含自用、非自用的住宅貸款。

根據財產申報，國民黨籍議長、台中紅派領導人張清照名下28筆土地、5筆建物位於台中、彰化，1輛625萬元的BMW，存款2億2736萬2502元，股票總價額2億1695萬7360元（以每股票面價額10元計）主力包含1405萬股的中美晶，若以昨日收盤價116.5計算，市值16億3682萬5000元，債券總價額373萬3817元、基金受益憑證66萬1018元。

張清照名下其他有價證券4800萬元（餘慶堂興業股份有限公司），事業投資969萬7424元，身家超過20億。另外，張清照也購入843萬300元的墓地永久使用權，債權3億用於借貸，債務17億3174萬5295元用於股票質押借款，相較上次申報，債務增加8億有餘。

至於黑派領導人顏清標女兒、副議長顏莉敏名下27筆土地、2筆建物，分別位於苗栗、台中沙鹿、烏日、龍井，存款151萬7117元、3筆保險，債務367萬6851元用於周轉金。

民進黨議員何文海名下5筆土地、4筆建物都位於台中，存款2908萬1543元、股票總價額262萬4650元（以每股票面價額10元計），15筆保險、事業投資2億4225萬3200元，包含加油站、土地開發公司、臺中市黎明自辦市地重劃區重劃會等。

現已就任民眾黨立委的陳清龍名下26筆土地、4筆建物位於台中后里、豐原，1輛321萬的BMW、1輛176萬4000元的VOLVO、1輛中華；存款896萬1544元，16筆保險，股票總價額114萬1609元（以每股票面價額10元計），主力中租-KY、金雨，都有1萬3千股左右，也持有部分美股。

陳清龍還申報兩筆水岸花都及圖，價額1元，另有債務2704萬2255元，用於購買包含自用、非自用的住宅貸款，陳清龍還有事業投資598萬2500元，包含農業開發公司、保全公司、大廈管理維護公司等。

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