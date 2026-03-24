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澳女墜19層高樓「砸中路人」當場身亡　30歲男樓下抽煙命危送醫

▲▼命案,刑案,封鎖線,謀殺,殺人。（示意圖／達志影像）

▲澳洲傳出墜樓事件。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲墨爾本市區傳出命案，一名女子從市中心一棟高樓墜落，意外砸到一名剛好經過的男路人，導致路人重傷，目前情況十分危急，女子則被宣布當場死亡。

天降橫禍　女墜19樓砸中路人

事件23日上午11時55分左右發生在墨爾本中央商務區威廉街(William)附近一棟19樓建築物，一名女子突然從頂樓上墜落，落地時砸中一名當時正在樓下抽煙的男子。

醫護人員迅速趕到現場，發現墜樓女子已經死亡，而被砸中的30多歲男子也身受重傷，被救護車緊急送往皇家墨爾本醫院接受治療，情況危急。

警方尚未對外公布墜樓事件中2名男女的身分與名字，女子的死因目前被認為沒有可疑之處，警方將向驗屍官提供一份報告。

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