酒駕3犯「之後沒收過罰單」　駕駛後悔求免關被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）因第3次酒駕被法院判處有期徒刑6個月，他向彰化地院聲明異議被裁定駁回，決定提出抗告，並表明自己真的十分後悔，而且在第3次酒駕案發生之後，就沒有再酒駕過，甚至連一張違規罰單都沒有，希望法官能再給他一次機會。不過，台中高分院法官認為檢方指揮沒有違法或不當之處，日前裁定駁回阿茂的請求，全案仍可抗告。

▲阿茂因3犯酒駕被判刑入監，但他打出「親情牌」，希望法官能給他返鄉盡孝的機會。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂主張，檢方完全沒有考量他的犯後態度，他在第3次酒駕發生之後，就沒有再酒駕過，甚至連一張違規罰單都沒有，可見他已經深感悔意；此外，他的雙親年邁又生病，希望法官能重新考慮，讓他以易科罰金的方式替代執行剩下的刑期，盡早返鄉為父母盡孝。

台中高等行政法院法官表示，經查，阿茂2019年11月第1次酒駕，被判處有期徒刑2個月，易科罰金6萬元執行完畢；2020年1月第2次酒駕被判處有期徒刑4個月，併科罰金1萬元；2024年6月第3次酒駕，被判處有期徒刑6個月確定。

法官指出，阿茂先前因未繳納緩起訴處分金10萬元，加上超過3次未接受酒癮治療，所以曾遭撤銷緩起訴，顯然易科罰金對他來說難收矯正之效，所以檢方不同意讓他易科罰金或易服社會勞動。

至於阿茂主張的犯後態度、家庭關係等說詞，法官表示，現行刑法第41條第1項有關得易科罰金的規定，已刪除「受刑人因身體、教育、職業、家庭等事由，執行顯有困難」的部分，所以也不予採信。

法官認為，檢方在處分之前已經給予阿茂陳述意見及表達個人特殊事由的機會，也有具體敘明理由，執行指揮沒有違法或不當之處，阿茂控訴原裁定不當並請求撤銷，顯然為無理由，最終裁定駁回，全案仍可抗告。

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