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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭指踩財紀紅線！　蕭旭岑反擊：請董事會問馬英九真相會大白

記者崔至雲／台北報導

馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈雙雙離職，近來掀起政壇波濤，基金會昨再發聲明指「前員工踩違反財政紀律紅線」，今天出刊的鏡週刊也提到，前總統馬英九掌握近年一直有人利用「馬辦」名義在中國「做一些事」，讓他深感不妥，才由曾是馬親信的前國安會祕書長金溥聰出手整頓。據此，蕭旭岑今（24日）受訪時表示，這個禮拜五基金會要開董事會，既然週刊爆料說馬英九有掌握什麼資訊，他請董事們去請教馬英九，到底他有沒有掌握什麼事情，請董事們去問，就可以真相大白。

▲▼國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者鄭佩玟攝）

蕭旭岑表示，從昨天晚上到今天早上，有許多不分黨派、不同立場的好朋友來關心他，他們相信他的為人、相信他的清白。這件事情發生到現在，都是用匿名放話的方式，在傷害他本人，在傷害國民黨。這陣子他沒有很積極回應這些事情，主要是因為，第一，現在有許多更重要的事情，包含能源問題，以及未來台灣發展方向的問題，都需要大家去關心，他不希望基金會內部的風波影響到國民黨，影響到黨主席。

第二點，蕭旭岑接著說，他永遠感謝馬英九前總統的栽培，所以即使會遭到一些誤解，他也會願意繼續地維護馬總統以及馬的家人」。但是，這並不代表有人可以利用這一點，不斷地對他進行瘋狂的抹黑跟打擊，試圖影響到國民黨，試圖影響到兩岸關係。

蕭旭岑提到，他在政壇以來，一向清清白白，從總統府以來，從來沒有經手過錢，所以有什麼樣財政紀律的問題，他也非常的好奇，另外，據他了解，現在目前馬英九基金會的執行長也還沒有經過董事會的任命，「我想請董事會深入了解到底有什麼樣的問題，我想這個也會還我一個公道」。

蕭旭岑強調，「涉及到我的清白、我的名聲，我一定捍衛到底。另外，若有有心人士想要藉此破壞兩岸關係，影響兩岸和平，影響兩岸青年交流，我也一定對抗到底」。

針對媒體報導，2月25日當天，馬辦舉辦新春團拜儀式時，金溥聰帶領多人闖進王光慈的辦公室，和基金會的人發生肢體衝突。蕭旭岑說，那一天的細節就不贅述了，「反正我們請辭並不代表我們有什麼不法，而是基於保護馬總統，我們做了這個決定，但並不代表有心人士可以不斷地利用這一點去無限上綱，去攻擊我們」。

媒體問，外界好奇，整件事發，馬英九都在場，為何還需要金溥聰出面？蕭旭岑說，「這個問題我沒有辦法回答，我想金溥聰是我的老長官，凡事留一線。他參與這件事情的細節你們要去問他」。媒體追問，若遭到抹黑，是否採取法律行動？蕭說，「任何污衊我的人格、污衊我的聲譽，我都會採取法律行動」。

另，有媒體報導，有匿名人士說蕭的薪水已經到了令人咋舌的地步？蕭旭岑表示，他的薪水是2019年1月到馬英九基金會的時候，馬英九親口跟他說，「絕不能低於你在總統府的待遇」。他領這個薪水到今天沒有變過，所以「令人咋舌」不知道是爆料人士自己的觀感，還是怎麼樣，他是覺得非常可笑。請問這有什麼問題嗎？這是一個完全蔑視董事會的一個說法。

蕭旭岑也說，這個禮拜五他們要開董事會了，既然有週刊爆料說馬英九有掌握什麼或認為什麼，他想請董事會的董事們去請教馬英九，到底這件事情他有沒有掌握什麼，或是細節是怎樣？請董事們去問，就可以真相大白。

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