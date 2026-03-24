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社會 社會焦點 保障人權

暴瘦20公斤！台中前高官A特別費6萬8現身法院　大哭淚求緩刑

▲吳存金。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市前地政局長吳存金涉貪認罪，今日在庭上大哭，開庭結束後雙手作揖不願受訪。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市前地政局長吳存金涉詐領特支費，被檢方依貪污、偽造文書起訴。今日再度開庭，吳存金拿出過往功獎證明認真工作，並在庭上自白時大哭，說任職地政局43年來，沒收受過一分一毫，這次的事情真的知道錯了，愧對家人長官同仁，並說「公務員求的就是平穩退休，但我沒想過我的退休如此難堪。」

檢方調查，吳利用職務上機會，從2019年11月25日起至2024年5月12日止，在台中市某餐廳有11次消費，均為親屬間家庭聚餐的私人餐敘，吳竟向餐廳打統編，再將餐廳開立的11張開統編發票，交給不知情的地政局經辦及主計單位人員進行核銷，從中詐得首長特別費共6萬8679元。

台中地檢署去年底偵結，依貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上機會詐取財物，以及刑法第216條、214條之行使使公務員登載不實公文書等罪嫌將吳起訴。

吳前一次開庭，被檢方掌握的11次消費發票全被秀出，包含叫外送吃披薩、吃火鍋，或是連鎖鐵板燒店，甚至曾以「盧秀燕當選」名義請家人吃飯，金額從1030元到1萬7600元都有。

▲吳存金擔任地政局職員43年，從基層做到局長，因為本案約1年左右瘦了20公斤。（圖／ETtoday資料照）

吳存金以自己從偵查到審理期間，全都坦承犯行之態度，並且每筆貪污金額都在5萬元以下，向法院請求緩刑。

吳存金說，「我從1982年、20多歲起擔任公務員，沒有收受過一分一毫，這次的事情，是我一時失慮，我不應該拿特支費來請家人，發生事情後，我立刻辭去職位。我愧對家人、長官以及同仁，工作43年以來，我因此長期身體不好，現在已經67歲，還得吃藥才能入睡，懇請3位法官給予緩刑，我願意用餘生做善事，減去過錯，一定好好服務社會。」

吳的辯護律師也說，吳已經繳回所有犯罪所得，並且11次犯罪金額都在5萬元以下，依法得減刑2次。

檢方說，確實本案有減刑適用，但考量本案有一定社會關注度，延伸社會觀感，若給予緩刑，應要對被告造成一定負擔而從嚴，至少得緩刑4年以上並交付保護管束。吳身為高階公務員，應服80小時以上義務勞務，會以教育或宣導有意義之方式，讓吳回饋社會。

▲吳存金稱自己從偵查階段就坦承犯行，希望法院給予緩刑。（圖／ETtoday資料照）

吳存金的辯護律師最後強調，吳每天工作到半夜2點，都還在回覆訊息，並無前科、身家清清白白，已經坦承做錯事並坦然面對。從事公務員43年是無背景之人，靠的就是兢兢業業工作，但卻也因此與家人疏離，才會希望宴請家人進行彌補，也是本案動機，但也深知此舉是錯誤。

律師指出，吳因為本案短短數月瘦了20公斤，甚至罹患疾病，考量本案有可能法定刑在1年9月，加上台中市政府也以尊重法院判決之意見，請求給予緩刑。法官諭知4月28日宣判。

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