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屏東75歲翁闖紅燈過馬路　遭21歲女騎士撞上送醫不治

 ▲屏東市博愛路與勝利路口車禍。（圖／記者陳崑福翻攝）

 ▲屏東市博愛路與勝利路口車禍。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市博愛路與勝利路口深夜發生死亡車禍，一名75歲行人未依號誌紅燈穿越馬路，與綠燈直行機車發生碰撞，送醫後不治，騎士則受傷治療中。警方指出，事故與違規穿越及路口警覺不足有關，呼籲用路人遵守號誌、提高警覺。同時，為降低違規風險，警方也啟動青少年交通違規取締專案，加強取締危險駕駛行為。

▲屏東市博愛路與勝利路口車禍。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市博愛路與勝利路口車禍。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局於本月16日接獲屏東市博愛路與勝利路口發生車禍，派員處理，到場得知75歲黃姓男子於紅燈時違規穿越路口，與沿勝利路綠燈直行之21歲高姓女騎士發生碰撞，衝擊力道猛烈。黃男送醫急救後，仍於翌日凌晨宣告不治；高女則受傷送醫治療，經酒測結果為0。

▲屏東市博愛路與勝利路口車禍。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方指出，此類事故多與未依交通號誌通行及路口警覺性不足有關。行人若貪圖一時方便違規穿越，極易與來車發生碰撞；而駕駛人行經路口若未減速或未留意周邊狀況，也可能無法及時反應，釀成無法挽回的悲劇。

屏東分局強調，特別是年輕駕駛族群，因駕駛經驗尚淺，更應養成良好用路習慣，包括遵守速限、保持安全距離及提高專注力，避免分心駕駛。夜間時段視線較差，更需提高警覺，隨時注意前方及左右來向動態。

為降低交通事故發生率，警方自3月23日起執行「青少年違規取締專案」，針對24歲以下汽機車及微型電動二輪車駕駛人加強取締。重點違規項目包括無照駕駛、未戴安全帽、逆向行駛、未依規定兩段式左轉、闖紅燈（含紅燈右轉）及酒後駕車等，期望透過強化執法，導正不良用路行為。

警方呼籲，行人穿越道路務必依號誌通行，切勿心存僥倖闖紅燈；駕駛人行經路口應減速慢行、隨時保持警戒，唯有彼此遵守交通規則，才能共同守護用路安全，避免悲劇一再重演。

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