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第一名媛變阿嬤！47歲孫芸芸追愛經歷一次看　給女兒勇氣未婚當媽

▲▼孫芸芸（右）與媽媽何念慈、女兒廖思惟三代同框。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸（右）與媽媽何念慈（中）、女兒廖思惟（左）三代同框。（圖／翻攝自IG／aimeeyunyunsun）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣第一名媛孫芸芸愛女、微風小公主廖思惟26歲近日在澳洲生產，但身為生父的華人富二代男友並未負責，而是在孕期間提出分手。週刊報導，廖思惟之所以有未婚生產的勇氣，與媽媽孫芸芸過往戀愛經歷給予的信心脫不了干係。

時尚豪門千金　20歲才曝光螢光幕前

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廖思惟身為時尚豪門千金，20歲前一直受到嚴密保護，直到2020年微風集團尾牙，才挽著父親廖鎮漢的手現身，首度曝光於名流圈。

儘管廖思惟完美繼承媽媽美貌，但並未進入演藝圈，僅擔任過集團代言人1年，原因是媽媽孫芸芸認為應以學業為重，因此延續家族傳承，安排她就讀澳洲邦德大學（Bond University）商學院。

▲▼第一名媛變阿嬤！47歲孫芸芸追愛經歷一次看　給女兒勇氣未婚當媽。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲廖思惟小檔案。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

生父是誰？

根據《鏡週刊》報導，孩子的生父是華人富二代，但女方懷孕期間，雙方感情出現變化，最終分手，而男方也無後續安排，兩人關係畫下句點，但女方還是選擇生下孩子。

▲廖思惟跟男友慶祝情人節。（圖／翻攝自Instagram／trinityliao）

▲廖思惟過去曾在社群上大方放閃，跟男友慶祝情人節。（圖／翻攝自Instagram／trinityliao）

媽媽過往戀愛經歷　給女兒未婚生產勇氣

孫芸芸過去曾分享，兩人的緣分始於一場耶誕派對，當時她13歲，廖鎮漢20歲，兩人一見鍾情，儘管之後雙方各自返回美國、澳洲讀書，仍靠越洋通話談戀愛。最終，在孫芸芸主動追求下，雙方1999年修成正果，婚後育有一子一女。

值得一提的是，當時女方父親是太平洋電線電纜總經理孫道存，男方父親則是國揚實業董事長廖偉志，雙方均家世顯赫、政商人脈豐厚，可謂門當戶對，連時任副總統連戰都親臨圓山大飯店證婚，婚宴轟動一時。

▲▼第一名媛變阿嬤！47歲孫芸芸追愛經歷一次看　給女兒勇氣未婚當媽。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲孫芸芸小檔案。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

孫芸芸飛抵澳門陪產　「支持她的選擇」

如今廖思惟在澳洲生產，孫芸芸第一時間搭機飛往澳洲，社群上看似是度假，實際上是陪產，延續她一貫對家庭生活的低調與保護。

事實上，夫妻倆過去經常往返台澳，只為了幫女兒洗衣煮飯，護女心切可見一斑。對於週刊求證，孫芸芸回應：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心。」

▼廖思惟時常在社群上分享生活。（圖／翻攝自Instagram／trinityliao）

▲廖思惟分享5張比基尼辣照。（圖／翻攝自廖思惟IG）

▲▼廖思惟,孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

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