竹縣初選「賢瑩之爭」白熱化！　最新民調陳見賢領先徐欣瑩

▲陳見賢。（圖／翻攝自Facebook／陳見賢）

記者郭運興／台北報導

國民黨新竹縣長初選在即，有意角逐下屆縣長的陳見賢與徐欣瑩之間的「賢瑩之爭」競爭激烈。《鋒燦傳媒》今（24日）再次公布上週完成的第3波「2026新竹縣長初選民調」，若將此份視為「初選前一週封關民調」的結果，在黨內互比方面，陳見賢以37.3%支持度小幅領先徐欣瑩的34.7%，呈現拉鋸態勢，選情緊繃。

一向力挺徐欣瑩、且同為妙天禪師門下的《美麗島電子報》董事長吳子嘉22日於節目預測「這場選舉將形成三腳督」，暗示徐欣瑩可能脫黨參選，並直言最終結果「國民黨恐將失利」。然而，情勢是否真如其所言，仍有待觀察。

但根據《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行的第3波「2026新竹縣長初選民調」結果，在政黨對比部分，陳見賢以47.2%支持度明顯領先竹北市長鄭朝方的32.8%；徐欣瑩亦以46.6%支持度大幅領先鄭朝方的30.9%，雙方實力接近。至於黨內互比，陳見賢以37.3%支持度小幅領先徐欣瑩的34.7%，同樣呈現拉鋸態勢。

另外，近期陳見賢持續提出多項具體政策，包括擴大敬老愛心卡至1000點、推動捷運級公車路網、規劃AI科技教育館；在兒童照顧方面，則主張提高育兒津貼、完善新竹縣兒童夜間醫療服務，以及強化課後照顧機制，以務實政策爭取民意支持。

整體觀察，陳見賢在新竹縣不僅完成藍營整合，亦獲歷任縣長力挺。近期包括臺東縣長饒慶鈴、南投縣長許淑華，以及前副總統夫人蔡令怡等藍營指標人物接連表態支持。在選戰最後衝刺階段，展現深厚的地方基礎與長年累積的政治實力。

《鋒燦傳媒》公布的第3波「2026新竹縣長初選民調」係委託循證民調有限公司執行，採家用電話訪問（以電話資料庫系統隨機抽樣），訪問時間為2026年3月18日至19日（共2日），調查對象為戶籍設在新竹縣且年滿20歲的選民，實際完成之有效樣本數為1082，在信心水準訂為95%下，其抽樣誤差約為±2.98%，最後依性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。