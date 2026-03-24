台61線聯結車撞左轉自小客！翻覆佔用2車道　混亂現場畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

台61線桃園觀音南下路段，今（24）日清晨5時許發生聯結車失控擦撞左轉自小客車後翻覆，路口號誌桿也遭撞斷，大園警方獲報後封閉南下車道處理，肇事的聯結車陳姓駕駛與自小客車駕駛都受到擦挫傷，酒測值均為零，警方引導車流改道繞行，至於肇事原因仍待後續調查釐清，事故現場已於上午9時30分許排除恢復通行。

▲台61線桃園觀音南下路段，今天清晨5時發生聯結車擦撞左轉自小客車，還撞斷路口號誌桿事故，現場一片狼藉。（圖／大園警分局提供）

▲台61線桃園觀音南下路段，今天清晨5時發生聯結車擦撞左轉自小客車事故，大園警方獲報後封閉南下車道處理。（圖／大園警分局提供）

大園警方指出，48歲陳姓男子今天清晨5時許，駕駛聯結車沿台61線中線車道往觀音區方向行駛，行經忠孝路口時不慎擦撞內線左轉自小客車，導致聯結車失控翻覆，還撞斷路口號誌桿，車身側翻佔用2個車道，警方獲報後封閉南下車道處理。

▲台61線桃園觀音南下路段，今天清晨發生聯結車擦撞左轉自小客車事故，警方動用吊車處理。（圖／大園警分局提供）

大園警方實施交通管制引導車流改道繞行，2名駕駛都受到擦挫傷，但意識清楚，酒測值均為零，警方動用大型吊車處理，已於上午9時21分吊離事故車輛，現場已於上午9時30分許恢復通行，至於故事原因仍待調查釐清。

大園警方呼籲，開車上路應隨時注意路況，勿任意偏離車道，發生事故應於後方擺放警示牌，避免二次追撞。

▲台61線桃園觀音南下路段，今天清晨發生聯結車擦撞左轉自小客車事故，警方於上午9時30分許恢復通行。（圖／大園警分局提供）