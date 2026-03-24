保險經理迷姦2妙齡女「監視器救了她」　搜出威而鋼+寵物麻醉藥

▲陳男對2女下藥迷姦，遭台北地方法院重判9年半。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者葉品辰／台北報導

外表斯文的陳姓保險業務經理，涉嫌在2024年購買迷姦藥物，趁聚餐時對一名女子下藥並性侵得逞，另又對另一名女子故技重施但未得逞。台北地檢署偵結依利用藥劑強制性交既遂、未遂起訴，台北地方法院審理後認定他犯行明確，判他有期徒刑9年6月。

檢警調查，陳男於2024年3月間包下飯店房間與同事聚會，席間趁A女未注意時，將不明藥物摻入其飲用的啤酒中，待A女出現昏沉、無力狀態後，藉口帶其回房休息，實則帶往自己房間，趁對方昏迷不醒時性侵得逞。隔天退房時，A女仍昏迷不醒，經友人協助送醫才逐漸恢復意識，醫院在A女體內檢驗出鎮定類藥物反應，還採集到陳男的DNA。

另隔數日，陳男又邀約B女餐敘並續攤飲酒，趁對方離席時疑似將藥物倒入酒中，導致B女出現暈眩、口齒不清等異狀，B女警覺不對勁並聯絡友人，陳男載B女回家後疑似試圖性侵，但發現桌上的寵物攝影機而作罷。事後B女與友人一同前往酒吧調閱監視器，畫面顯示陳男的確曾在酒中加入某物。

2女事後向警局報案，檢警陳住處查扣白色不明藥錠1 盒、液態安眠藥1 瓶、不明粉末罐5 罐、不明液體5 瓶，經送驗後確認成分為褪黑激素、威而鋼、動物用手術麻醉鎮痛劑等藥物。陳男在庭上供述，藥物是自己失眠需要使用，但法官不採信，認定陳男連續以藥劑犯案，其中一案性侵既遂、一案未遂，犯行明確。法院審酌其行為嚴重侵害女性身體自主權，依妨害性自主罪判處有期徒刑9年6月。