火車到站沒車廂？網笑喊「搭到敞篷的」　內行人曝真實用途

▲對比旁邊的列車有車廂，原PO目睹一輛沒有車廂的火車進站。（圖／翻攝Threads／@lu_0204）

圖文／CTWANT

沒車廂的火車怎麼坐？一名民眾近日在Threads拍下列車進站時，列車上沒有車廂，令他質疑「我的區間車來了，但我的車廂呢？」貼文曝光後獲得12萬人點讚，許多網友打趣表示「你搭到敞篷的欸」，不過也有知情人解釋，該列車為軍用火車，是用來載運軍用車的。

一名網友拍下列車進站畫面，只見上面平台空著無車廂、無座椅，畫面PO上Threads後，讓大批網友開玩笑直呼，「這是台鐵最新的車叫旅客自立自強號」、「買自由座沒想到那麼自由」、「有點想跳上去是正常的嗎」、「你搭到敞篷的欸，超幸運」、「環保政策，請自備車廂座位」、「這平車啦」、「這是台鐵聯名跑步機，還不快上」、「車廂誤點了，你再等一下」。

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有知情人士解釋該列車的用途，「實際上它的用途是載軍用車的，如果沒有載軍用車那就是空平」，令不少網友直呼「長知識了」。

此外，臉書粉專「fun臺鐵」也曾說明「軍用火車」是常用來運輸軍用設備的貨列火車，通常為平車，上面會裝載卡車、裝甲車、坦克以及各式軍用車輛，並在輪胎上用繩索、木頭或綑綁器固定避免晃動，「許多當兵人戲稱為『綁鐵皮』，這些貨列火車對許多軍事迷來說，也是非常難得的景象喔。」

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