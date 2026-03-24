百果山虐殺案內幕曝！他哭訴遭「硬上餵毒」　舅舅怒血腥報復

▲湯男遭毀容棄屍在百果山彰投交界處。（圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林百果山日前一名30多歲的湯姓男子被人發現陳屍在偏僻產業道路，死狀極其恐怖，不僅臉皮幾乎被削爛，雙眼更遭活生生挖空，手段之兇殘讓人不寒而慄。原本以為是涉及毒品交易引發的黑吃黑糾紛，沒想到案情出現驚天大逆轉！今天一段關鍵錄音曝光，揭露整起命案的導火線，竟然是一場引發的性暴力與毒品控制恩怨。

回顧這起慘案，案發於20日凌晨，湯姓男子被發現時遺體幾乎面目全非，兇嫌殘忍的手法將死者「毀容滅跡」。根據現場跡證與死者吸毒背景，整起命案的動機恐怕沒有想像單純。

▲警方在百果山附近加強巡邏。（圖／記者唐詠絮翻攝）

在今天曝光的錄音對話中，可以清楚聽到張姓主嫌的妻子直接點破「那孫仔（指黃男）兩人之間其實是同性關係」，錄音中更透露，黃男疑似透過網路與湯男第一次在網路上相約見面，沒想到卻演變成虐殺命案。

根據錄音內容，黃男事後向家屬哭訴，自己在約會過程中不僅被湯男硬上性侵，還遭到對方強迫餵食毒品，導致他神智不清、整個人「悾悾」（台語，指神智喪失）。再加上雙方疑似還有金錢債務糾紛，種種屈辱與傷害，「就是因為這樣，（湯男）才會被人家處理掉啦！」最終引爆這場毀滅性的報復。

▲棄屍現場留下3炷香。（圖／記者唐詠絮翻攝）

原本看似單純的毒品糾紛棄屍案，如今在「性、毒品、債務」三方糾葛下，案情變得撲朔迷離。目前張男及吳男已遭收押，根據兇嫌妻子的說法，目前尚未得到警方及死者家屬進一步證實，檢方將持續深入追查，下午解剖相驗，將釐清命案真相。