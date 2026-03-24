美軍委會主席談台灣民選總統30年　決心爭取自由跟中共對比鮮明

▲美參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

3月23日適逢台灣民選總統30週年，美國參議院軍事委員會主席、密西西比州共和黨參議員羅傑·維克（Roger Wicker）發出聲明指出，1996年3月，台灣人民舉行了該國首次直接選舉，台灣的成功和繁榮是近代史上的偉大變革；他也提及，去年（2025年）訪問台灣時的觀察，「台灣決心爭取自由，台灣的決心與習近平及其中共奉行的專制統治形成鮮明對比」。



維克表示，1996年3月，台灣人民舉行了該國首次直接選舉，台灣的成功和繁榮是近代史上的偉大變革。他說，去年訪問台灣時，親眼見證了這項成就，訪問期間，會見了總統賴清德、副總統蕭美琴、國防部長顧立雄，以及國民黨和民眾黨的官員，這些會晤以及台灣人民的活力與繁榮，給他留下了深刻的印象。



維克指出，在他的旅途中，有一點非常明確，台灣決心爭取自由，台灣的決心與習近平及其中共奉行的專制統治形成鮮明對比，後者正日益脅迫這個島國。



維克表示，在直接選出首位總統30年後，台灣人民向美國和世界表明，他們願意挺身對抗專制侵略，「我要祝賀他們為維護印太地區的自由與和平所做的貢獻」。