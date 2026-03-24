超商綠茶「喝3口整天沒食慾」妹子驚：用喝的瘦瘦針？　醫曝真相

▲超商飲料。（圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

「瘦瘦針」透過腸泌素製劑，促進胰島素分泌、抑制食慾，並延緩胃排空，達到血糖控制與減重的目的。就有女網友分享，只喝了3口每朝綠茶，一整天都吃不下東西，完全沒有食慾，連喝水都不想喝，「每朝綠茶是喝的瘦瘦針嗎？」對此，家醫科醫師温梓言解釋了，因為菊苣纖維會產生「偽飽足感」。

喝3口每朝綠茶後整天沒食慾



[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友在Threads發文，中午只喝了3口每朝綠茶，沒想到整天幾乎都沒有食慾，不只不想吃東西，連喝水的念頭都變低，忍不住驚呼「每朝綠茶到底是什麼喝的瘦瘦針嗎？」

貼文曝光，許多網友表示，「我超愛。而且要買一般的那一種，我覺得真的超有效！！！但真的不能空腹喝，會想吐，我試過太多次了！」「我也覺得應該蠻有效的！我表嫂之前一天喝2瓶+運動，減了超過10kg」。不過也有網友無感，腸胃還因此受傷。

家醫科醫師：菊苣纖維會產生「偽飽足感」



家醫科醫師温梓言在底下留言，因為茶飲中含有的菊苣纖維，會產生「偽飽足感」。他指出，菊苣纖維屬於水溶性膳食纖維，進入腸道後會吸水膨脹，並在腸道內形成膠狀物質。即使原PO只喝了3口，但若腸胃對纖維反應較劇烈，仍可能因氣體與飽脹感，產生持續很飽的錯覺。

温梓言也提到，另一種可能是空腹或胃部較敏感時喝下高濃度綠茶，對兒茶素較敏感的人，可能因此出現胃部不適，壓制大腦的食慾中樞，讓你覺得「完全不想看到食物」。

常見反應是脹氣與腸胃蠕動

另外，一名保健食品原料商也在留言中補充，這類添加膳食纖維的產品，多半會加入菊苣纖維與玉米萃取纖維，「菊苣纖維這個成分，會容易被腸道細菌給發酵，所以會產生氣體，也就是我們說的發酵型的膳食纖維」。

原料商指出，食用後最常見的反應就是脹氣、放屁增加，或肚子咕嚕作響；對這類成分較敏感的人，應避免選用含有菊苣纖維或半乳寡糖的產品。