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伊朗開闢安全走廊10日後　首艘中國安徽籍船舶率先「復航」荷莫茲

▲▼荷莫茲海峽遭伊朗封鎖，波斯灣海域可見多艘貨船進出不得。（圖／視覺中國）

▲伊朗開闢荷莫茲海峽「安全走廊」第10日，第一艘中國安徽籍船舶終於順利「復航」。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

中東局勢僵持之際，荷莫茲海峽航運傳來重大進展。根據大陸《財新網》報導，在伊朗開闢「安全走廊」10天後，3月23日凌晨，首艘中資船東船舶巴拿馬籍貨櫃輪「NEW VOYAGER」號，成功通過「拉臘克-格什姆」水道穿越海峽。該船實際船東為中國安徽省的一家航運公司，通過時特別標註「CHINA OWNER」（中資所有）。這也是自3月13日中資船隻通行量歸零後，「首艘」恢復通過該走廊的中國船舶。

回顧美以2月28日對伊朗發動軍事打擊後，伊朗宣佈禁止任何船隻通過荷莫茲海峽。隨著戰事升級，這一能源咽喉航運風險激增，大量船隻停航或繞道。

據美國《紐約時報》統計，自美國和以色列對伊朗發起軍事行動以來，至少16艘油輪、貨輪及其他商船在波斯灣遭襲擊。荷莫茲海峽是連接波斯灣與阿曼灣的海峽，為波斯灣通往開闊海洋的唯一水道，是中東產油國原油海運出口必經之路

十天後，伊朗副外長拉萬奇12日鬆口表示，伊朗允許部分國家的船隻通過荷莫茲海峽。根據《財新網》報導，3月13日至22日這段關鍵期，共有20多艘各類船舶成功利用該水道穿越荷莫茲海峽，多說是以伊朗籍或與伊朗維持密切業務往來的船舶為主，其次是印度船東所屬的船舶。

報導指出，相較之下，中資船東的貨輪荷莫茲「安全走廊」的通行記錄，並非外界所想「暢行無阻」，這段期間內沒有任何一艘中方船隻過境。

中資船舶的通行之路極其坎坷。《財新網》報導指出，中國籍散貨船「潤晨2號」11日曾率先通過海峽，隨後多艘中資船隻一度佔據非伊朗籍船舶數量的近半。接著一艘由中國船東所有、歐洲商運營貨輪12日不幸遭彈片擊中，導致中資船舶通行量隨即驟減至零。

▲▼荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

▲荷莫茲海峽風險太大，部分中資船舶寧可「千里繞道」。（圖／視覺中國）

一名中國航運人士透露，直到3月17日，仍有約10艘中資貨輪滯留在荷莫茲海峽西側入口，透過中間人與伊朗方面商議通行方式。為了確保能源運輸不中斷，大陸招商輪船旗下的超級油輪（VLCC）「凱景」號，在3月16日選擇「繞道千里」，前往沙烏地阿拉伯延布港裝貨並穿越紅海曼德海峽，成為開戰後首艘成功運回石油的中資VLCC。

目前，航運界普遍認為，要通過這條由伊朗伊斯蘭革命衛隊掌控的「安全走廊」，無論國籍皆須透過「中間人」聯繫，商議交費或代運貨物等條件。

針對此一困局，中國政府正與伊朗方面進行密集磋商，致力於恢復中國船舶（特別是油輪）在該海域的正常通行。另一名大陸國有航運企業人士向《財新網》表示，外交協商已有進度，「估計事情很快就會有一個結果。」

另外，法新社13日引述英國勞埃德船舶信息社說法，先前可以通行的77艘船隻，大多是狀況不佳的老舊船隻，沒有購買適當保險，所有權也不清晰。這家提供海運數據及分析服務的機構指出，這些船中大多數屬於「影子船隊」，主要規避西方制裁的油輪和天然氣運輸船等。

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