明起北台灣連4天轉涼　鋒面接近降雨機率增

記者周湘芸／台北報導

今天僅局部地區有零星雨，各地大多晴到多雲，溫暖偏熱，中南部高溫上看34度。明天至周六有2波鋒面及東北季風增強，北部及東半部降雨增多，北台灣高溫略降。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）



中央氣象署預報員謝佩芸表示，未來一周北方的華南至日本南方海面，有2波鋒面及微弱東北季風通過，北部及東半部有局部短暫雨，中南部影響不大。目前台灣上空雲量不多，各地多雲到晴，馬祖降雨機率較高。

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謝佩芸指出，今天北部、東半部雲量較多，有局部及零星短暫雨，西半部晴到多雲，午後南部及雙北山區有零星短暫雨，溫度方面，北台灣高溫27至28度，中南部30至34度，溫暖偏熱。

▲今天天氣概況。（圖／氣象署提供）



未來一周降雨趨勢，她表示，明天有微弱鋒面通過、東北季風增強，北北基有零星雨，宜花為局部短暫雨，台東及恆春也有零星短暫雨。周四東北季風減弱，環境轉為東風，北北基降雨趨緩，東半部降雨則會增加。周五又有鋒面及東北季風增強，水氣增多，北部及東半部降雨機率高，中部也有零星雨。周六至下周日僅東半部有局部短暫雨，北海岸為零星雨。

溫度方面，謝佩芸指出，今天各地中午前後溫度較高，明天至周六北台灣高溫下降，感受偏涼，中南部不受影響，要留意日夜溫差。下周日至周一溫度又會回升。

另外，她也說，今、明天及周四晚間至週五清晨台中以北、金門及馬祖有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）