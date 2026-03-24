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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李貞秀嗆民進黨：今天除了柯文哲叫我不要做　否則有仇必報加倍奉還

▲李貞秀直播爆哭。（圖／翻攝自YouTube／李貞秀）

▲李貞秀直播爆哭。（圖／翻攝自YouTube／李貞秀）

記者郭運興／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議延燒，民進黨則持續圍剿，內政部長劉世芳更拒絕接受質詢。對此，李貞秀23日在直播痛批，民進黨一直以來對她的所有造謠、激怒，百般羞辱、霸凌就是想要她自己走人，但是「今天除了柯文哲叫我不要做了，否則沒有任何人打得倒我」，自己有仇必報，而且加倍奉還。

李貞秀於直播痛哭表示，民進黨一直以來他們對她的所有造謠、想要激怒，百般羞辱、霸凌就是想要她自己走人，但是自己的個性是「你越這樣，我非ㄍㄧㄥ住不可」。

李貞秀強調，「今天除了柯文哲叫我不要做了，否則沒有任何人打得倒我」，自己恩怨分明、有恩必報、有仇必報，而且加倍奉還。

李貞秀表示，大家要相信柯文哲講得「心存善念，盡力而為」，只要心是善的，上帝一定會還你公道，任何起心動念想要害人的人，到最後一定都不好的。

李貞秀說，到現在打她的人一開始說她不肯去放棄，自己放棄了戶籍，這些人就說為什麼不放棄國籍，但他們明知道中華民國憲法在那邊，今天有本事去修憲就去修憲，自己完全依法合憲，照著台灣所有法律取得身分、參政資格，獲得台灣民眾黨提名、就任立委，任何的程序挑不出半點法律毛病，你民進黨要怎麼打？

李貞秀說，他們的支持者、很多人其實心裡也知道他們在硬拗，他們就是看不起陸配，但他們憑什麼看不起陸配？

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