「反核不是神主牌」　卓榮泰：議題經立院民主程序即國家法律

▲行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫24日備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院藍白去年挾多數三讀通過修正《核管法》，當時遭民進黨大肆批評，然總統賴清德日前宣布啟動重啟核二、核三廠程序，並感謝立法院三讀修正《核管法》，執政黨立場前後大不同，也挨批拋棄反核的神主牌。但行政院長卓榮泰今（24日）答詢說，「反核議題不是神主牌」。當藍委萬美玲詢問是否向在野黨表達感謝或道歉，卓榮泰始終沒鬆口，僅表示，只要在立法院中議題的討論是經過民主程序、民主表決，沒有違憲、違法，就是國家法律，重點在於法律通過後，行政部門有無認真依法執行。

卓榮泰24日到立法院進行施政總質詢。萬美玲質詢表示，民進黨過去一直抱著非核家園神主牌，過程中為了反核不惜撕裂台灣社會，把過去支持核能的人抹黑成不愛台灣，且去年在野修《核管法》時被汙名是為中共攻台開方便之門，甚至成文所有支持修法立委的被大罷免理由，如今賴清德突說感謝立法院通過《核管法》，國家政府要依法行政，想請教政策大轉彎，事先有跟你討論嗎？

卓榮泰說，「反核議題不是神主牌」，這是過去從環境保護年代，一直到發生多起核能事件，全球興起對核能檢討的觀念，「它不是神主牌」。另外，一個政策要形成及法律變更後，都會跟部會充分討論。

萬美玲追問，賴清德說要感謝立法院通過《核管法》，不知道你有無提醒賴，當時所有民進黨立委投下反對票？卓榮泰表示，只要在立法院中議題的討論是經過民主程序、民主表決，沒有違憲、違法，就是國家法律。但萬美玲也表示，但當時通過《核管法》的是在野黨，要不要對當時的立委表達感謝？卓榮泰強調，如果是充分討論、民主程序，「通過代表國會已經經過充分討論、民主程序，通過一項不會違憲、沒有違法的法律，那就是國家的法律」。

萬美玲說，民進黨當時全投反對票，今天會對當時在野的汙衊道歉，或罷免在野道歉嗎？民進黨立委還說大罷免成功後再修法，是否對在野表達感謝跟道歉？卓榮泰回應，立法院很多通過的法律，行政院都依法執行，總統也公布，這個沒有問題，「我們重點在於法律通過後，行政部門有沒有認認真真依法執行」。