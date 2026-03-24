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5國學者訪台南！健康城市治理成果驚艷國際　黃偉哲：20年打下基礎

▲5國學者專家拜會台南市長黃偉哲，交流健康城市治理經驗。（記者林東良翻攝，下同）

▲5國學者專家拜會台南市長黃偉哲，交流健康城市治理經驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

來自美國、日本、澳洲、香港及台灣等5國14位國內外學者專家，23日拜會台南市長黃偉哲，針對健康城市治理、永續發展及公共衛生政策進行深入交流，與會學者在聽取台南推動健康城市逾20年的成果後，普遍給予高度肯定，認為台南已成為亞洲健康城市的重要典範。

此次拜會由台灣健康城市聯盟副理事長洪德仁率團，成員包括美國柏克萊大學全球健康城市中心主任Jason Corburn、日本筑波大學教授Randeep Rakwal與副教授Shinichi Nagata、澳洲格里菲斯大學教授Mark Avery及Connie Cai Ru Gan、香港理工大學副教授孫羿等人，並結合成功大學學者共同參與。

黃偉哲表示，台南推動健康城市政策已逾20年，以「健康融入所有政策」（Health in All Policies, HiAP）為核心理念，從都市規劃、醫療服務到社會支持全面納入健康思維，建立跨局處整合的治理模式。台南早在2005年即加入西太平洋健康城市聯盟，為全國首例，並依循聯合國永續發展目標（SDGs）建立施政指標，透過滾動檢討持續優化政策。

在國際表現方面，台南近年屢獲肯定，包括2021年與2024年榮獲創新發展獎，2025年更獲亞太宜居永續城市卓越獎，並受邀赴韓國首爾分享治理經驗，展現健康城市政策的國際影響力。

▲5國學者專家拜會台南市長黃偉哲，交流健康城市治理經驗。（記者林東良翻攝，下同）

具體成果上，市府推動行動醫療服務，每年服務約3萬人，並導入AI輔助篩檢，滿意度達95%；心理健康服務則透過「一里一窗口」深入社區，強化在地支持系統。面對氣候變遷與傳染病威脅，台南成立登革熱防治中心，結合智慧監測與AI分析，成功將2025年本土病例控制在3例，展現防疫韌性。

此外，台南首創「台南共照雲」智慧健康照護平台，整合醫療資源，使用滿意度達97%；在空氣品質改善方面，透過「亮麗晴空懸浮微粒削減管制計畫」，藍天日數（AQI＜101）已連續3年突破9成。交通與高齡友善政策方面，「小黃公車」路線已達52條，並預計2026年擴增至62條，有效改善偏鄉及長者就醫交通需求。

衛生局長李翠鳳指出，政策成果最終回歸市民感受。數據顯示，台南市民平均餘命自2010年至2024年增加1.65歲，增幅居六都第2；2025年遠見雜誌醫療衛生施政滿意度達80.3%，同樣名列六都前段班，顯示相關政策已獲市民高度認同。

▲5國學者專家拜會台南市長黃偉哲，交流健康城市治理經驗。（記者林東良翻攝，下同）

與會學者認為，台南成功將健康、科技與永續整合於城市治理中，不僅有政策深度，也兼顧民眾實際感受，是可供各國城市參考的重要案例。此次交流不只是經驗分享，更像是一場城市治理的對話——當健康不再只是醫療議題，而是整座城市的日常選擇，台南也正一步步走在前面。

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