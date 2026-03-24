新北女國中生遭逼下跪霸凌　教育局：暴力恐嚇絕不寬貸

▲新北女國中生遭校園霸凌，教育局表示，對暴力行為決不寬貸。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者許敏溶／台北報導

新北市日前發生女國中生遭學姐等人要求下跪施暴案件。新北市教育局表示，學校接獲訊息後已完成校安通報，並陪同學生及家長報案，已要求學校立即依校園霸凌防制準則啟動相關處理程序，並配合警方對行為人學生等進行筆錄調查，也會依相關規定處置，並強調對任何涉及學生暴力、羞辱或恐嚇行為，絕不寬貸。

新北市永和區某國中，一名女學生與同校學姐因為發生口角，竟遭對方多人約到校外，持球棒威脅下跪道歉並施暴毆打，過程還被拍下上傳至社群平台Threads引發網友熱議。

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對此，新北教育局指出，校方在第一時間就啟動校安與關懷機制，經過了解，本案發生在上周六（21日），永和區某國中學生疑似因口角衝突，被害人在校外遭受到同校學姐不當對待事件，學校接獲訊息後已完成校安通報，並在22日陪同學生及家長報案，告知相關權益，持續提供必要關懷與協助。

至於網路上流傳影片、要求下跪及疑似施暴等情形，新北教育局指出，已要求學校立即依校園霸凌防制準則啟動相關處理程序，並配合警方進行相關行為人學生等筆錄調查。待事實釐清後，依校規及相關規定妥處，對任何涉及學生暴力、羞辱或恐嚇行為，絕不寬貸。

新北教育局表示，將會加強輔導與預防，避免類案再生，包括要求學校同步做好被行為學生關懷保護、行為學生輔導及親師溝通，並強化法治教育、網路素養及同儕正向互動宣導，共同維護友善安全的校園環境。