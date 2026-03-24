2032能源供應無虞　卓榮泰：立院修核管法多選項、3原則照程序進行

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德日前明確表態重啟核能，並指核二、核三具備重啟條件，被聯想是為了未來可能缺電的狀況解套。對此，行政院長卓榮泰重申，2032年能源供應不虞匱乏，立法院修正《核管法》後是多了一項選擇，但也必定在「核安無虞、核廢有解、社會共識」3原則底下，才有辦法依照程序往前走，有備而無患。

卓榮泰說，整個社會對於能源的問題，確實有不同的討論跟關注，經濟部、台電也持續的在說明，在2032年基本上能源的供應是不虞匱乏，但是國際情勢現在是變化萬端，戰事什麼時候能夠結束，以及結束之後影響多大，都不是現在我們能夠評估的。

卓榮泰指出，立法院在修正《核管法》之後是多了一項選擇，這個項選擇也必定在「核安無虞、核廢有解、社會共識」3原則底下，才有辦法依照程序往前走。

卓榮泰說，這個程序現在已經進到最開始的初步程序，也就是台電在自主安全檢查之後，會在最近提出再運轉計畫，送請經濟部審定之後，會送交核安會，這個是最初步的一個步驟，那往後還有很長的過程要走。

「核安會有多層的專家做多項的一個管控跟審查。」卓榮泰表示，時間有多長以及自主安全檢查，整個設備老化、汰舊換新的程度以及速度有多少？現在都不是可以在這裡預估的，「因此我們只希望說按照核安的3原則，一一按照必須的程序逐步的向前走，有備而無患」。

至於電價的問題，卓榮泰認為，最近大家都看到國營事業單位對於穩定物價、安定社會做了極大的貢獻。電價的問題就交由電價審議委員會，在整個社會的氣氛底下，請他們做出審慎的決定。