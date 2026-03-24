驚悚撞擊瞬間！屏東男酒駕「飛彈式炸吊車行」慘死　車爛輪胎噴飛

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣恆春鎮恆公路段23日凌晨發生一起死亡車禍！一名57歲徐姓駕駛行經該處時，因不明原因撞進一間吊車行內，由於撞擊力道猛烈，徐男身受重傷，雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治。院方針對徐男抽血檢測，發現其血液酒精濃度竟高達244mg/dl，換算成酒測值約為每公升1.22毫克，嚴重超標。

警方23日凌晨3時許接獲民眾通報，恆公路段發生嚴重車禍，隨即派員趕抵現場處理。初步調查，事發當時徐姓駕駛沿著環城北路向西行駛，因不明原因衝入吊車行內，人當場重傷，雖經送醫搶救，仍於凌晨5時05分宣告不治。

▲屏東縣恆春鎮酒駕事件，駕駛自撞吊車行慘死。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方委託院方對徐男抽血檢測，林男血液酒精濃度為244mg/dl，換算成呼氣酒測值約為1.22mg/L，明顯酒駕，且處於嚴重醉酒狀態。透過附近監視器畫面可發現，林男車速當時相當快，行經閃紅燈路口時，零煞車直直朝吊車行撞去，汽車車頭當場凹陷，輪胎也噴飛，畫面相當驚悚。

恆春分局表示，目前通知死者家屬前來製作筆錄，即報請屏東地檢署辦理相驗事宜，呼籲民眾酒後勿存僥倖心理勉強上路，酒精會抑制大腦中樞神經，導致判斷力下降、反應時間延長並無法集中注意力，嚴重影響行車安全，恆警將持續加強酒駕違規取締，維護用路人的交通安全。

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