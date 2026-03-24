　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

黃金「九連跌」！周大福漲價急喊卡…她苦笑：已虧46萬元

▲周大福珠寶。（圖／CFP）

▲周大福珠寶。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國內金價近期劇烈震盪，一邊是品牌門市新價簽已經到店、櫃姐頻頻勸說「欲購從速」，另一邊卻是國際金價連續下跌、出現「九連跌」走勢，形成強烈反差。原本傳出將調漲價格的周大福一口價金飾，也在最後一刻緊急喊卡，讓市場陷入觀望與混亂，不少搶先入手的消費者更直呼「買在高點」。

▲▼周大福。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲周大福門口的買家。（圖／翻攝自紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，今年2月市場傳出老鋪黃金、周大福等品牌將調整一口價產品價格。老鋪黃金已於2月28日完成調價，而周大福則遲遲未定時間，一度傳出將在3月10日、3月中旬甚至3月23日啟動。消息在門市與網路間持續發酵，也讓消費者湧入門市搶購。

有門市櫃姐透露，當時確實有不少顧客為了「趕漲價」提前購買，甚至有熱門款被指將上調三成價格。例如一款約29.88克的五帝錢手鍊，傳出將從53800元漲至7萬多元（人民幣，下同），引發搶購潮。

▲▼周大福漲價急喊卡。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲▼不少人仍在觀望。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲▼周大福漲價急喊卡。（圖／翻攝自紅星新聞）

然而到了3月23日這個「最終版本」的漲價日，情況卻出現反轉。報導指出，上海多家門市一口價商品並未調整，店員多半以「系統尚未更新」回應，也有人坦言「漲價暫緩」。但同時，新價簽其實已經提前送達門市，形成一種「箭在弦上卻未發」的尷尬局面。

在資訊混亂之下，社群平台上仍有不少帳號持續釋出「即將漲價」訊息推銷產品，讓部分消費者在焦慮下提前出手。有網友分享，「一直看到櫃姐說要漲，就怕再不買就更貴」，最終決定購買。

▲店內觀望的顧客。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲店內觀望的顧客。（圖／翻攝自紅星新聞）

買家張小姐表示，她當時到門市正好遇到更換價簽，「舊標36600元，新標已經變40600元，感覺真的馬上要漲」，因此在壓力下買下心儀商品。但之後金價不升反跌，她無奈說，「本來想說至少品牌漲價可以撐一下，結果也沒漲，反而跌了」。

也有消費者在網路留言，「我都買完了，可以漲了吧」，甚至有人半開玩笑催促品牌「你們倒是漲啊」。另一名消費者則坦言，「一口價買完金價就跌，直接虧了10萬元」，留言區則充滿安慰聲。

當然，也有人選擇觀望而「躲過一劫」。有網友表示，「本來想買五萬多的手串，還好忍住了」，對比市場走勢感到慶幸。另有投資人分享過去經驗，「之前基金也是追高被套，這次真的不敢再亂買」，顯示市場情緒已轉趨保守。

▲▼周大福漲價急喊卡。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲周大福漲價急喊卡。（圖／翻攝自紅星新聞）

另一方面，金價自3月以來快速回落，現貨黃金單週跌幅超過10%，創下1983年以來最大單週跌幅。以周大福為例，金價從3月初約1608元/克一路跌至1375元/克，幾乎抹去今年以來漲幅。

報導指出，相較過去排隊搶購的盛況，如今門市人潮明顯減少。店員表示，「現在幾乎沒有追漲的客人，來的都是想抄底的，但大家也不太有信心」，觀望氣氛濃厚。

周大福官方則回應，產品價格會受原料成本、市場環境影響，基於國際金價波動，公司決定延後本次價格調整，目前尚未確定後續時間。面對金價與品牌策略的「背離」，市場陷入兩難，也讓這波「搶先買」的消費者心情更加複雜。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 4185 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丹麥把台灣列中國公民　外交部：不更正將採反制措施
快訊／今年首例腸病毒死亡　未滿10歲女童發病1周不治
快訊／49樓鋼筋噴飛砸死人　高市府勒令全面停工
黃金「九連跌」！買家苦笑：已虧46萬元
快訊／台股開高走低　終場大跌110點
快訊／周杰倫瘦出新高度　西裝開深V
張忠謀愛將新出路　轉戰宏碁獨董
林秉文遭4槍手掃射　慘死路邊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黃金「九連跌」！周大福漲價急喊卡…她苦笑：已虧46萬元

上海迪士尼「米妮包子」售價325元　陸網吵翻：可以自己帶食物啊

「京圈富少」教炒股詐害500多人　「內幕群」投資指導從來沒賺過

揭秘世界最長海底高鐵隧道　未來以時速250公里穿梭深78公尺海底

「高市經濟學」飲鴆止渴？　陸官媒：訪美的「國防泡沫」難救經濟

11年來最早的一日！廣東佛山達入夏標準　連5日均溫破22度　

伊朗開闢安全走廊10日後　首艘中國安徽籍船舶率先「復航」荷莫茲

陸「考古出海」赴埃及古孟菲斯城　發現2500年前古埃及法老神廟遺跡

習近平考察雄安新區　建設雄安中關村科技園為下階段重點

快訊／又來了！中國海警再闖金門海域喊「常態執法巡查」

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

最美抗癌女神王韡蒨離世　曾勵志PO光頭照「所有安排都是最好安排」　小心淋巴癌6警訊

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

新北無照猴騎改裝車載妹拒檢！台64蛇行狂飆　警拔槍喊趴下

舅為甥出氣！挖藥頭雙眼割爛臉　百果山「殺人坑」神祕傳說曝光　玄學師喊錯在曝屍：馬上有報應

黃金「九連跌」！周大福漲價急喊卡…她苦笑：已虧46萬元

上海迪士尼「米妮包子」售價325元　陸網吵翻：可以自己帶食物啊

「京圈富少」教炒股詐害500多人　「內幕群」投資指導從來沒賺過

揭秘世界最長海底高鐵隧道　未來以時速250公里穿梭深78公尺海底

「高市經濟學」飲鴆止渴？　陸官媒：訪美的「國防泡沫」難救經濟

11年來最早的一日！廣東佛山達入夏標準　連5日均溫破22度　

伊朗開闢安全走廊10日後　首艘中國安徽籍船舶率先「復航」荷莫茲

陸「考古出海」赴埃及古孟菲斯城　發現2500年前古埃及法老神廟遺跡

習近平考察雄安新區　建設雄安中關村科技園為下階段重點

快訊／又來了！中國海警再闖金門海域喊「常態執法巡查」

TPASS回饋金「連2月無法發」　15.9萬通勤族苦等

丹麥也扈從中國「把台灣列中國公民」　外交部：不更正將採反制措施

男走私泰國壯陽藥PO網賣賺300萬　嘉義檢偵結起訴

南消第六大隊強化火場應變　救災能力測驗實戰上陣

阿聯與沙烏地「逼近參戰邊緣」？WSJ：開放基地、打壓伊朗資產

快訊／今年首例腸病毒死亡！未滿10歲女童發病1周不治

台66線油罐車後輪突冒煙狂燒！駕駛及時逃生　消防迅速撲滅

4000元電話費也積欠！　知名餐飲夫妻七期豪宅進法拍

拐烏干達學生當奴工「每天工作10hrs」　苗栗副處長二審重判7年

快訊／富邦漢神工地49樓鋼筋噴飛砸死人　高市府勒令全面停工

粉絲喊：黃麗玲的兵！　A-Lin嚇到「B...？」

大陸熱門新聞

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

30歲陸男「全職搖盲盒」年入137萬

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

又來了　中國海警再闖金門海域

20歲女脖子痛1週竟患「胃癌」已全身轉移

上海迪士尼「米妮包子」售價325元 陸網吵翻：可以自己帶食物啊

陸「考古出海」赴埃及古孟菲斯城 發現2500年前古埃及法老神廟遺跡

「伊朗徹底豁出去」　陸官媒分析6結局全球難倖免

「梅姨」落網前無任何照片！畫像師喊：終於等到這天

「京圈富少」教炒股詐害500多人 「內幕群」投資指導從來沒賺過

東北虎進村「逛吃」由保險公司買單　

陸女赴泰打工連發7條「救我」　最後影像遭嫌犯拖拽

火光四濺！陸女在浴室吹頭髮竟「起火爆炸」

陸外交部批美：別讓不該開始的戰爭再繼續

更多熱門

相關新聞

搶買黃金！北市「這一家」生意好到驚人

搶買黃金！北市「這一家」生意好到驚人

中東局勢動盪，原被視為最強避險資產的黃金，近期價格卻跌破市場眼鏡。受美元走強及通膨預期影響，國際金價出現「反向跳水」，每盎司一度跌破4600美元大關。然而，金價下挫並未嚇跑投資客，反而引發全台「逢低買進」的搶金熱潮，台北市中山區松江路知名銀樓甚至出現大排長龍的奇觀。

國際金價本周下挫近10%　創15年來最大單周跌幅

國際金價本周下挫近10%　創15年來最大單周跌幅

陸多地銀樓現搶購潮！有人單次砸91萬元購金

陸多地銀樓現搶購潮！有人單次砸91萬元購金

套圈圈天花板！　黃金、台積電全上架

套圈圈天花板！　黃金、台積電全上架

女子聽16歲兒話「囤金3年內賺184萬元」

女子聽16歲兒話「囤金3年內賺184萬元」

關鍵字：

黃金價格周大福金價下跌黃金

讀者迴響

熱門新聞

孫芸芸26歲超正女兒爆未婚生子！

孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！

快訊／「百億賭王」林秉文驚傳柬埔寨遭槍殺

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

即／伊朗2大能源設施遭轟炸　周圍民宅受損

即／美德州煉油廠爆炸　官方急發避難令

第一名媛47歲當阿嬤！　給女兒「未婚生產」勇氣

超商綠茶「喝3口整天沒食慾」用喝的瘦瘦針？醫曝真相

嗆「青鳥去曬太陽」炎上！闆娘淚崩4度鞠躬

快訊／7張千萬發票無人領　最低付11元共享機車服務費中獎

孫芸芸女兒剛生完「正臉模樣曝」！

新北女國中生遭學姊霸凌　10人送辦

疑塔台人員分心　他悲認：我搞砸了

更多

最夯影音

更多
A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD
百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面