黃金「九連跌」！周大福漲價急喊卡…她苦笑：已虧46萬元





▲周大福珠寶。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國內金價近期劇烈震盪，一邊是品牌門市新價簽已經到店、櫃姐頻頻勸說「欲購從速」，另一邊卻是國際金價連續下跌、出現「九連跌」走勢，形成強烈反差。原本傳出將調漲價格的周大福一口價金飾，也在最後一刻緊急喊卡，讓市場陷入觀望與混亂，不少搶先入手的消費者更直呼「買在高點」。

▲周大福門口的買家。（圖／翻攝自紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，今年2月市場傳出老鋪黃金、周大福等品牌將調整一口價產品價格。老鋪黃金已於2月28日完成調價，而周大福則遲遲未定時間，一度傳出將在3月10日、3月中旬甚至3月23日啟動。消息在門市與網路間持續發酵，也讓消費者湧入門市搶購。

有門市櫃姐透露，當時確實有不少顧客為了「趕漲價」提前購買，甚至有熱門款被指將上調三成價格。例如一款約29.88克的五帝錢手鍊，傳出將從53800元漲至7萬多元（人民幣，下同），引發搶購潮。





▲▼不少人仍在觀望。（圖／翻攝自紅星新聞）

然而到了3月23日這個「最終版本」的漲價日，情況卻出現反轉。報導指出，上海多家門市一口價商品並未調整，店員多半以「系統尚未更新」回應，也有人坦言「漲價暫緩」。但同時，新價簽其實已經提前送達門市，形成一種「箭在弦上卻未發」的尷尬局面。

在資訊混亂之下，社群平台上仍有不少帳號持續釋出「即將漲價」訊息推銷產品，讓部分消費者在焦慮下提前出手。有網友分享，「一直看到櫃姐說要漲，就怕再不買就更貴」，最終決定購買。

▲店內觀望的顧客。（圖／翻攝自紅星新聞）

買家張小姐表示，她當時到門市正好遇到更換價簽，「舊標36600元，新標已經變40600元，感覺真的馬上要漲」，因此在壓力下買下心儀商品。但之後金價不升反跌，她無奈說，「本來想說至少品牌漲價可以撐一下，結果也沒漲，反而跌了」。

也有消費者在網路留言，「我都買完了，可以漲了吧」，甚至有人半開玩笑催促品牌「你們倒是漲啊」。另一名消費者則坦言，「一口價買完金價就跌，直接虧了10萬元」，留言區則充滿安慰聲。

當然，也有人選擇觀望而「躲過一劫」。有網友表示，「本來想買五萬多的手串，還好忍住了」，對比市場走勢感到慶幸。另有投資人分享過去經驗，「之前基金也是追高被套，這次真的不敢再亂買」，顯示市場情緒已轉趨保守。





▲周大福漲價急喊卡。（圖／翻攝自紅星新聞）

另一方面，金價自3月以來快速回落，現貨黃金單週跌幅超過10%，創下1983年以來最大單週跌幅。以周大福為例，金價從3月初約1608元/克一路跌至1375元/克，幾乎抹去今年以來漲幅。

報導指出，相較過去排隊搶購的盛況，如今門市人潮明顯減少。店員表示，「現在幾乎沒有追漲的客人，來的都是想抄底的，但大家也不太有信心」，觀望氣氛濃厚。

周大福官方則回應，產品價格會受原料成本、市場環境影響，基於國際金價波動，公司決定延後本次價格調整，目前尚未確定後續時間。面對金價與品牌策略的「背離」，市場陷入兩難，也讓這波「搶先買」的消費者心情更加複雜。