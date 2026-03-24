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疑塔台人員分心！紐約機場撞機2死　他事後悲認：我搞砸了

▲▼美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日晚間發生加拿大快運航空（Air Canada Express）客機撞上消防車的重大事故，導致機上2名飛行員身亡。（圖／翻攝X）

▲客機撞上消防車，被機場監視器拍下。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日晚間發生加拿大快運航空（Air Canada Express）客機撞上消防車的重大事故，導致機上2名飛行員身亡、逾40人送醫。聯邦航空總署（FAA）正在調查，塔台人員是否因為同時處理另一架飛機的問題而分心釀災。

緊急狀況齊發　塔台人員自稱搞砸了

《華盛頓郵報》引述塔台通訊紀錄的審查報告指出，在這場致命事故發生前幾秒，一名塔台人員曾要求救護車駕駛停下來。事後該名塔台人員表示，他當時正專心處理另一場危機而「搞砸了」。

知情人士向《紐約時報》透露，事發當時塔台僅有2名管制員值勤，其中一人正忙著處理另一架聯航（United Airlines）客機通報、機艙異味導致空服員身體不適的緊急狀況，並且批准消防車穿越跑道前往協助。與此同時，客機也在同一條跑道降落，就此釀成悲劇。

▼客機機鼻嚴重毀損。（圖／路透）

▲▼ 美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日晚間一架客機滑行期間撞上消防車。（圖／路透）

知情人士透露，事發時2名管制員都同時負責2個崗位，反映出深夜時段常見的人力精簡情況，因為該時段這座機場的交通量相對較小。這些管制員當時處於「午夜班」，塔台控制室內僅有2人，另外2名管制員身在大樓其他地方。

國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）在23日下午的記者會上表示，該機場的午夜班值勤時間通常為晚上10點半到隔天清晨6點，目前尚不清楚事故發生時這些管制員已經連續工作多久時間。

深夜時段人力少　事故肇因藏謎團

曾在NTSB和FAA擔任事故調查員的古澤提（Jeff Guzzetti）分析塔台錄音檔後指出，1名塔台人員似乎獨自負責批准跑道上的飛機起降許可，以及地面上的車輛通行許可。夜間與凌晨時段的塔台人員數量會因機場而異，但僅配置1人的情況也不罕見。有時，如果這些時段比較繁忙，機場會再增派1名管制員。

▼這起事件被認為與塔台人員分心有關。（圖／路透）

▲▼ 美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日晚間一架客機滑行期間撞上消防車。（圖／路透）

一般而言，飛機通行權會高於地面車輛。古澤提指出，在這場意外中，空中交通管制顯然出了問題，但此類事故很少只有單一肇因，「那架飛機朝著他們衝過來，但那輛（消防）車還是繼續穿越跑道。所以說，在這方面還有許多未解決的問題。」

正副機師亡　當局調查中

資料顯示，這架龐巴迪CRJ客機（Bombardier CRJ）當時正執行加拿大快運航空（Air Canada Express）從蒙特婁起飛的8646航班，機上共載有72名乘客與4名機組人員。事故發生後，正副機師不幸罹難，41人被送往醫院，其中部分傷勢嚴重，目前已有32人出院。消防車上的2名消防員也幸運存活並且情況穩定。

拉瓜迪亞機場位於紐約市皇后區，是該區域第三繁忙的機場，2024年客運量超過3000萬人次。目前FAA並未立即回應，NTSB則已展開全面調查，拉瓜迪亞機場一度停止營運，直至23日下午2點，超過500個航班被迫取消。

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