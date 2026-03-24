楊忠憲芭樂爆紅！本尊現身曝好吃秘訣　唯一通路「小農專區」

▲「楊宗憲芭樂」遭冒名賣水果，縣長拜訪本尊。（圖／民眾提供）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

近期爆紅的「楊宗憲艸芭樂」遭不肖人士冒名販售，枋寮警方發現有人盜用青農名義與產品照片，在社群平台兜售來源不明水果，恐誤導消費者受騙，呼籲民眾提高警覺，避免落入詐騙陷阱。對此，縣長周春米拜訪新埤玉環果園開箱楊宗憲芭樂，並表示因為產量有限，沒有網路通路，目前都是在超市的小農專區才買的到。

屏東縣政府警察局枋寮分局近日接獲情資，指出有不明人士透過網路平台，假冒近期在網路上爆紅的「楊宗憲艸芭樂」品牌名義，對外販售來源不明的芭樂產品，疑似藉此牟取不法利益，已引發警方高度關注。

經初步調查發現，有不法分子利用社群平台Threads，盜用楊姓青年農民的芭樂產品照片、產地資訊及品牌形象，包裝成正宗農場直送進行販售，實際卻可能為來路不明的農產品，甚至品質與來源皆無法查證，消費者一旦購買，不僅可能買到劣質商品，也存在個資外洩或金錢損失風險。

周春米表表示，最近屏東芭樂青農楊忠憲爆紅，整個網路都在問：「楊忠憲是誰？」、「哪裡買？」敲碗要我幫忙找人，幫大家找到了！直接到新埤玉環果園裡開箱，一見面就先問他：怎麼有辦法把芭樂種得這麼好吃？

楊忠憲說，關鍵就在屏東日照充足、氣候溫暖，再加上用牛奶發酵肥細心管理，讓果肉更厚、籽更小、口感更脆甜，現場咬下去真的有聲音，清脆到可以拍ASMR ，重點還有產銷履歷，而且很多人不知道，芭樂其實只是他的副業，主要是種枋山愛文芒果，因為產期短才利用空檔種芭樂，沒想到被網友挖到突然爆紅，提醒想嚐鮮的朋友，產量不多，目前只有超市實體通路買得到，網路上冒名開團的要特別注意！邀請國人一起支持屏東青農，芭樂吃起來，愛文芒果也準備買起來。