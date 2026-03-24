與李四川合照惹議！本尊曬游錫堃謝長廷合照　嗆：那時怎沒說是黑道

▲游象賢（左2）曬出游錫堃、謝長廷合照。（圖／翻攝游象賢臉書）



記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市長參選人李四川日前因與天道盟天和會副會長游象賢合影，遭民進黨參選人蘇巧慧酸，跟什麼樣的人往來，參選人要謹慎。對此，游象賢在臉書上PO出一系列他過去與民進黨大老包括游錫堃、謝長廷的合照並酸，「那時候怎麼沒說我是黑道」。

對於李四川與游象賢合照，游象賢之子、國民黨新北市議員游輝宂受訪時表示，「父親從未加入黑道，比較像是在中和南勢角地方上的一個小角頭」，「地方上碰到問題，父親會出頭」；他父親跟李四川就是老朋友，跟市民代表們都有認識。

對此，游象賢在臉書上不滿表示，「當選地方民代、角頭，不敢說造福鄉里、服務選民、排憂解難、調停糾紛、不計其數、比一些滿嘴仁義道德、幹的都是毀憲亂政、造謠生事的記者、我自認比他們好太多、我為民服務從不收紅包、有時候還自己負擔費用、選民投我一票我感恩謝謝大家的支持無怨無悔的為選民服務、然道跟你們立場不同就可以抹黑本人、請大家評評理」。

隨後他也PO出過去他與謝長廷、游錫堃的合照，並表示，「那時候怎麼沒說我是黑道」。該貼文底下不少網友則留言，「民進黨的選舉策略，就是沒人性」、「建議發委任律師發函，對報社、撰稿人之不實報導提出更正，否則依法追究責任」，其中一則留言則說，「那個姓蘇的女性候選人，可否問他爸爸當初是怎麼來拜託的！」，游象賢也有按讚。