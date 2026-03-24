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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直播大爆哭！狂罵鍾小平造謠壞人　李貞秀：陸配從不能放棄國籍

▲李貞秀直播爆哭。（圖／翻攝自YouTube／李貞秀）

▲李貞秀直播爆哭。（圖／翻攝自YouTube／李貞秀）

記者郭運興／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議延燒，國民黨台北市議員鍾小平日前卻稱，他的陸配樁腳友人成功放棄國籍，只有中華民國國籍。對此，李貞秀23日晚間在直播痛哭表示，明明是造謠，「全台灣的陸配只能放棄戶籍，從來不能放棄國籍，沒有任何陸配放棄國籍成功過」，鍾小平講得是樁腳「放棄戶籍」成功，這樣造謠的壞人，只不過罵他是狗，自己希望鍾小平有一天能夠公開道歉。

李貞秀於直播痛哭表示，鍾小平造謠引起更大的戰火讓所有人來罵她不肯放棄大陸國籍，但明明是造謠，從來沒有陸配放棄國籍成功過。

李貞秀表示，然後，自己罵鍾小平造謠，所有人又開始調頭來說她這麼囂張罵人，包括在立法院所有綠營立委叫她滾出去，自己比個倒讚，所有人也罵她。

李貞秀啜泣表示，自己感謝很多人對她的支持，公道自在人心、時間一定會看得出來誰是好人、誰是壞人，自己從來是不裝的人，看到壞人就敢罵，現在綠營支持者要怎樣？要看到陸配被打得很可憐、一定要窮困潦倒、逆來順受，你們才高興、才滿意嗎？

李貞秀說，自己本來要睡了，但點開直播看到大家的支持…，自己會覺得因為陸配身分做什麼都不對，講了100遍效忠中華民國，綠營就用其他東西打，現在連鍾小平都造謠，所有人都知道鍾小平搞不清狀況，鍾小平講得是樁腳「放棄戶籍」成功，到現在都還以為她連戶籍都沒放棄。

李貞秀強調，這樣一個造謠的壞人，只不過罵他是狗，鍾小平造謠讓自己造成這麼大的困擾，讓全部輿論都說她「所有陸配都可以放棄國籍，為什麼不肯放棄」，但明明是在造謠、睜眼說瞎話，自己只希望上帝幫忙主持公道。

李貞秀說，自己本來不想講鍾小平的名字才講成狗，自己希望鍾小平有一天能夠公開道歉，讓全台灣社會都以為陸配可以放棄國籍，但鍾小平不知道其實是「全台灣的陸配只能放棄戶籍，從來不能放棄國籍，沒有任何陸配放棄國籍成功過」。

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